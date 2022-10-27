歐聯｜巴塞隆拿3球淨負拜仁篤定回歸歐霸　沙維賽後道出絕望真相

巴塞隆拿要晉級歐聯16強，既要擊敗拜仁慕尼黑外，同時要寄望國際米蘭失分，可惜國米4球輕取柏辛域陀尼亞後，巴塞隆拿就算大炒拜仁慕尼黑也徒勞，更何況主場再吞拜仁3蛋，即將回歸歐霸賽場，主帥沙維賽後透露絕望的真相。



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國際米蘭上輪已有機會親自送巴塞隆拿一程，多得阿沙拿尼（Kristjan Asllani）完場選擇起腳而非交波，否則巴塞的晉級夢早在上場已經毀掉。巴塞晉級形勢被動，除了要自己爭氣贏波之外，同時亦要柏辛域陀尼亞幫幫忙令國米失分。

巴塞的如意算盤打不響，國米由米希達利恩開紀錄，其後迪斯高梅開二度，加上盧卡古完場前錦上添花，結果主場4球淨勝對手，即使巴塞如何神勇也無法扭轉局面，篤定無緣歐聯16強，穩奪小組第3名，想不到又要回到歐霸盃。

迪斯高梅開二度，助國米主場輕取對手，穩奪歐聯16強資格。（Getty Images）

巴塞在魯營主場再鬥宿敵拜仁慕尼黑，全場9次射門，連中目標攻門也沒有，更遑論要贏波。拜仁由基拿比交出助攻帽子戲法，沙迪奧文尼﹑祖普莫亭及柏華特各建一功，結果3球淨勝巴塞，延續對賽的尷尬紀錄。

祖普莫亭建功，拜仁3球挫巴塞。（Getty Images）

巴塞出局 沙維：無得鬥

又回到最初的歐霸，巴塞主帥沙維坦言與人無尤，「我們發揮未達水準，他們（拜仁）表現比我們好太多，強度更高，加上被淘汰的心理影響下，我們與他們根本無得鬥。」

巴塞歐聯出局，外界視為失敗，即使沙維不認同，但說穿了就是巴塞不夠強，「球隊內部做了不少分析，首先我們有犯錯，我們未能在高水準作賽，尚有一場便出局的感覺同樣糟糕。」

沙維坦言技不如人。（Getty Images）

拿高士文帶領拜仁輕取巴塞，賽後被問及巴塞為何出局時，以免造成公關災難，他刻意避談，這名拜仁主帥亦鼓勵巴塞在歐霸要努力，「巴塞是的未來明朗，他們有不少出色的球員，未來必定成為歐聯難纏的隊伍之一，他們在歐霸必定有精彩演出。」

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