曼城和波馬列斯又孭鑊　哥迪奧拿解釋換走夏蘭特三大原因｜歐聯

對於上輪之後已經提早晉級的曼城而言，作客賽和多蒙特0：0也是無傷大雅的賽果，更稱得上為各取所需。曼城多取這一分後，以11分鎖定G組首名，而多蒙特和波後亦夠分，以8分取得次名資格，兩隊攜手出線。

然而，這場比賽再曝露了曼城一大弱點，就是12碼的成功率。曼城在58分鐘由馬列斯博得12碼，但他再次射失，被對方門將基哥高保撲出。自哥迪奧拿上任曼城主帥以來，球隊竟有超過3成12碼射失。



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多蒙特門將基哥高保救出馬列斯的12碼。（Getty Images）

曼城領隊哥迪奧拿承認，球隊的12碼出現問題，他說：「當然，這是一個問題。自從我上任後，我們已經射失了24、25個12碼，大部分在歐聯。實在射失太多了。」據統計，哥迪奧拿在2016年執教曼城以來，球隊80次獲得12碼機會，有25次「宴客」，即31%射失。

哥迪奧拿承認曼城的12碼命中率是個問題。（Getty Images）

「我一向欣賞球員主射12碼的勇氣，但我們射失了很多。我們在哥本哈根射失了一球，到這裏也失了。」

雖然馬列斯已經連續兩場歐聯12碼「宴客」，但哥迪奧拿仍信任這位阿爾及利亞國腳，並指曼城經常射失12碼不是個別球員的問題。他說：「問題不是馬列斯……在歐聯，我們都一而再錯失12碼。當你射失12碼，總是難受。」

馬列斯射失12碼。（Getty Images）

上輪歐聯，馬列斯都錯失12碼機會，令曼城只能跟哥本哈根踢成0：0（了解更多：曼城和波出線馬列斯仍遭劣評 哥迪奧拿收起夏蘭特有原因｜歐聯）。

「他會檢討、練習，現在會好好休息。他很想射入，他總是第一個準備好心態去主射12碼的人。在歐聯，所有對手都是強隊，我們給予對手太多這樣優勢了。在過去6年半，這事常常發生。」

「這個不是個別球員的問題，很多球員都主射過12碼，而他們都試過射失。我們一定要找出解決的辦法。」曼城有多位12碼劊子手，除馬列斯外，夏蘭特、奇雲迪布尼及根度簡都會操刀。

倒戈的夏蘭特踢了45分鐘就被換走。（Getty Images）

此外，哥迪奧拿在半場連換兩人，將祖奧簡斯路及艾寧夏蘭特兩大主將換走。哥帥賽後解釋換走夏蘭特特三大原因，他說：「首先，我見到他很累。第二，他賽前已經有點發燒，跟簡斯路一樣。第三，他的腳被撞了一下。故此，他不能在下半場繼續上陣。」