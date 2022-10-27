歐聯晉級隊伍一覽 12隊提早出線 兩西甲勁旅篤定無緣16強
撰文：趙子晉
出版：更新：
歐聯分組賽第5個賽日完成，16強席位已誕生12個，利物浦﹑拜仁慕尼黑等勁旅穩陣晉級資格，至於西甲的巴塞隆拿及馬德里體育會則篤定無緣出線。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
穩奪出線資格的拿玻里，主場3球淨勝格拉斯哥流浪，5戰全勝暫列榜首；利物浦作客同樣贈阿積士3蛋，穩奪出線權，紅軍與拿玻里下輪對壘，爭奪A組首名出線。
B組方面，馬體會與利華古遜互撼，兩軍法定時間打成2：2平手，馬體會在補時階段獲得12碼，由卡拉斯高主射惟被對方門將哈迪基撲出，最終兩軍各得1分，同時變相「攬炒」，雙雙緣盡16強。另一場，波圖4球大勝布魯日，攜手晉級。
「死亡C組」形勢直接，提早出線的拜仁慕尼黑3球淨勝巴塞隆拿，加上國際米蘭4球輕取柏辛域陀尼亞，奠定C組的首﹑次兩名，巴塞再度跌落歐霸盃。
形勢最混亂的就是D組，哈利卡尼為熱刺攻入的絕殺球被吹走，由3分變1分，與士砵亭打成1：1；法蘭克福主場以2：1力克馬賽，全組4隊仍然有機會爭奪出線席位。
肯定晉級16強球隊：
拿玻里（A組）、利物浦（A組）﹑布魯日（B組）、波圖（B組）﹑拜仁慕尼黑（C組）*、國際米蘭（C組）﹑車路士（E組）*、皇家馬德里（F組）﹑曼城（G組）*、多蒙特（G組）、巴黎聖日耳門（H組）、賓菲加（H組）
*肯定小組首名
英超今周直播賽程：
更多歐聯相關報道：
歐聯｜巴塞慘吞拜仁三蛋出局 熱刺逼和士砵亭形勢大亂歐聯｜薩克達空門失機難以置信 有時間有空間卻是這樣結局曼城和波馬列斯又孭鑊 哥迪奧拿解釋換走夏蘭特三大原因｜歐聯歐聯晉級球隊一覽 英超兩隊鎖定小組首名 意甲班霸緣盡16強歐聯｜多蒙特悶和曼城齊出線 雙方門前頻失機歐聯｜國米「大嘥鬼」浪費絕殺良機 下仗擊敗魚腩即淘汰巴塞歐聯．人物誌｜米洛列特豆腐渣變鋼門 敗走利物浦後勇闖生涯高峰