歐聯晉級隊伍一覽　12隊提早出線　兩西甲勁旅篤定無緣16強

歐聯分組賽第5個賽日完成，16強席位已誕生12個，利物浦﹑拜仁慕尼黑等勁旅穩陣晉級資格，至於西甲的巴塞隆拿及馬德里體育會則篤定無緣出線。



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穩奪出線資格的拿玻里，主場3球淨勝格拉斯哥流浪，5戰全勝暫列榜首；利物浦作客同樣贈阿積士3蛋，穩奪出線權，紅軍與拿玻里下輪對壘，爭奪A組首名出線。

B組方面，馬體會與利華古遜互撼，兩軍法定時間打成2：2平手，馬體會在補時階段獲得12碼，由卡拉斯高主射惟被對方門將哈迪基撲出，最終兩軍各得1分，同時變相「攬炒」，雙雙緣盡16強。另一場，波圖4球大勝布魯日，攜手晉級。

卡拉斯高12碼宴客，斷送馬體會出線機會。（Getty Images）

「死亡C組」形勢直接，提早出線的拜仁慕尼黑3球淨勝巴塞隆拿，加上國際米蘭4球輕取柏辛域陀尼亞，奠定C組的首﹑次兩名，巴塞再度跌落歐霸盃。

巴塞再負拜仁，今屆再鬥歐霸。（Getty Images）

形勢最混亂的就是D組，哈利卡尼為熱刺攻入的絕殺球被吹走，由3分變1分，與士砵亭打成1：1；法蘭克福主場以2：1力克馬賽，全組4隊仍然有機會爭奪出線席位。

卡尼絕殺球被吹走 熱刺3分變1分 干地暴怒被逐：不公平

熱刺3分變1分，要出線下仗對馬賽不容有失。（Getty Images）

肯定晉級16強球隊：

拿玻里（A組）、利物浦（A組）﹑布魯日（B組）、波圖（B組）﹑拜仁慕尼黑（C組）*、國際米蘭（C組）﹑車路士（E組）*、皇家馬德里（F組）﹑曼城（G組）*、多蒙特（G組）、巴黎聖日耳門（H組）、賓菲加（H組）

*肯定小組首名



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