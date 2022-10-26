歐聯｜薩克達空門失機難以置信　有時間有空間卻是這樣結局

周二歐聯，薩克達作客些路迪的比賽中，出現了一記「世紀MISS」！薩克達前鋒施簡（Danylo Sikan）面對大大個空門，竟然左腳「撻Q」射斜。施簡浪費了這個大好領先的機會，最終令球隊只能跟些路迪踢成1：1。



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這次世紀失機出現在72分鐘，當時比數是1：1。薩克達快速反擊，人多打人少，21歲新星梅度克（Mykhaylo Mudryk）左路高速推進，殺入禁區，引了些路迪守將及門將祖赫特的注意。梅度克橫傳，予中路無人看管兼面對空門的施簡。

【世紀失機逐格睇（按圖放大）】

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面對這個「白金級機會」，21歲後備入替的施簡有很多時間及空間去處理，其實他控定再射也可以。他用左腳接應，但射門似乎「撻Q」。儘管施簡射完之後已發現不對勁，馬上跟住跑去，但已經追不到皮球，只能目送皮球柱邊出界。施簡站在柱邊，掩着臉，真的「冇眼睇」。

在施簡失機後，薩克達與些路迪踢成1：1。在F組，皇家馬德里已經以10分提早晉級，排次席的是9分的RB萊比錫，而薩克達和波後得6分。薩克達在最後一輪對萊比錫，非勝不可。在首循環，薩克達以4：1大勝萊比錫。