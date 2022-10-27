歐聯｜卡尼絕殺球被吹走　熱刺3分變1分　干地暴怒被逐：不公平

熱刺主將哈利卡尼補時階段攻入絕殺球，以為晉級在望，豈料由天堂跌落地獄僅需要3分多鐘，VAR介入下再有爭議判決，「體毛越位」重出江湖，卡尼的入球被吹走，主帥干地隨即暴怒領紅被逐。



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歐聯D組，熱刺主場鬥士砵亭，若贏波的話，晉級形勢甚有優勢。熱刺卻是先失守的一方，被倒戈的熱刺青訓產品艾活士（Marcus Edwards）遠射射破，士砵亭21分鐘先開紀錄。

前熱刺青訓艾活士倒戈建功，為士砵亭先開紀錄。（Getty Images）

熱刺奮力反撲，下半場末段終有收穫，比列錫開出角球，賓坦古亞力壓一眾守將，跳起一頂破網，80分鐘追成平手。熱刺其後攻勢凌厲，迪亞﹑孫興慜攻門皆無果，戰至補時階段，艾馬臣遠柱接應傳中，頭槌二傳省中對方球員，皮球正好落在哈利卡尼面前，窄角度起腳建功，95分鐘攻入絕殺球。

哈利卡尼窄角度得手，熱刺補時階段射破對手大門。（Getty Images）

卡尼的絕殺球對出線形勢大有幫助，難怪熱刺職球員陷入瘋狂，但VAR決定介入，認為卡尼有越位之嫌。熱刺球場全場屏息以待，希望迎來好消息，可惜不如人意，球證示意卡尼越位在先，其後畫面展示越位位置，哈利卡尼以「體毛越位」被吹走絕殺球。

VAR顯示越位線，哈利卡尼接近平排下越位。（Twitter截圖）

熱刺主帥干地震怒，不斷向球證問原因，然後再被紅牌驅逐，熱刺球員亦與球證理論，場面一度混亂。熱刺由3分變1分，D組出線形勢大亂，縱然熱刺暫時以8分高踞榜首，但榜末的馬賽亦得6分，全組4隊皆有機會晉級；若果熱刺下輪擊敗馬賽，仍可穩奪晉級資格。

干地震怒，最終被球證驅逐離場。（Getty Images）

干地轟VAR：第二隊又會唔會夠膽咁判

干地賽後強調卡尼的入球成立，並炮轟VAR的決定，「他（球證）吹走一個合法的入球，當時所有人衝進場內，球證為了控制場面，才把我驅逐離場。無論英超或歐聯，VAR的判決往往是站在我們的另一邊，這當然是不幸，但對我們造成極大的影響。這是不公平，當時皮球在哈利卡尼前方，我完全看不到有問題，我對判決極之失望。」

熱刺由天堂跌落地獄，僅僅是不足4分鐘內的事，如今出線席位要視乎最後一場結果，干地直認這個判決十分關鍵，不禁疑問換轉是其他勁旅，會否遇到相同遭遇，「若不是我們，是其他歐洲勁旅，在同樣重要的賽事，我想知道VAR會否如此勇敢作出同樣的判決。」

熱刺3分變1分，要出線下仗對馬賽不容有失。（Getty Images）

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