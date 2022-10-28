歐霸｜阿仙奴不敗斷纜作客不敵燕豪芬 阿迪達：重新出發
撰文：趙子晉
出版：更新：
歐霸A組，阿仙奴作客荷蘭鬥燕豪芬，兵工廠下半場在7分鐘內連失兩球，結果兩球淨負對手，各大賽事9場不敗走勢告終，同時吞下今季第2敗，主帥阿迪達直言要重新出發。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
阿仙奴近況甚勇，自9月初聯賽不敵曼聯後，至今各大賽事9場不敗，今仗作客鬥燕豪芬，惟兵工廠無緣繼續不敗紀錄，換邊後被華亞文（Joey Veerman）在56分鐘射破，盧克迪莊7分鐘後再下一城，即使阿仙奴先後換入布卡約沙卡及加比爾捷西斯增強攻門，惟依然無法攻破對方大門，結果兩球淨負對手，阿仙奴依然以12分高踞A組榜首。
阿仙奴各大賽事9場不敗之勢告一段落，同時吞下今季第2場敗仗。阿迪達賽後坦言十分失望，「歐戰往往是硬仗，我們今仗與應有水準相距甚遠，燕豪芬值得全取3分。我們有部分球員接近沒有能量，因為經常要追波，我們的不敗走勢結束，是時候重新出發。」
英超今周直播賽程：
更多歐聯相關報道：
歐聯晉級隊伍一覽 12隊提早出線 兩西甲勁旅篤定無緣16強歐聯｜卡尼絕殺球被吹走 熱刺3分變1分 干地暴怒被逐：不公平歐聯｜巴塞慘吞拜仁三蛋出局 熱刺逼和士砵亭形勢大亂歐聯｜薩克達空門失機難以置信 有時間有空間卻是這樣結局曼城和波馬列斯又孭鑊 哥迪奧拿解釋換走夏蘭特三大原因｜歐聯歐聯｜多蒙特悶和曼城齊出線 雙方門前頻失機