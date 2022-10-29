西貢行山｜上蠄蟝石俯瞰萬宜水庫風光 沿麥徑訪西灣山浪茄出東壩
撰文：CATT’S BLOG
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東北季候風正為廣東帶來晴朗及非常乾燥天氣，清風送爽，今周玩長一點，西灣亭上蠄蟝石，西貢親民街NR29村巴站集合。
（出發日期：2022年10月12日）
早上到西貢吃過早餐，馬上到村巴站，大部份隊友早到搭8時30分班車先入西灣亭，呀喵等其他隊友搭9時15分開出班車，9時45分到達西灣亭。
整理一下開始起步，四人一組沿村路上吹風坳，拍照後上西灣山方向，見麥徑M029路牌，前少許絲帶路上行先去探蠄蟝石。蠄蟝石位於吹風坳南面，是一組六角柱石，高海拔178米，可俯瞰萬宜水庫水徑頂風景優美。
除了石頂，石旁亦有一打卡位，位置看有點險，小心過去便可，隊友排隊拍過照要原路走回麥徑，沿麥徑走到海拔314米西灣山，前行到西灣山涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，先探蠄蟝石、上西灣山👇👇👇
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休後下山經碎石路下浪茄海灘，再沿營地前行，右邊見有石級，上行陡斜石級路經標尖角出東壩，下午3時到達東壩，恰巧有的士等待，不久留馬上搭的士回麥邊轉車，今日路線風景優美，約10公里，5小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，休後下山經碎石路下浪茄海灘👇👇👇
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（部份相片取自隊友）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】