沙田行山｜沙田圍站出發上貓仔石雞胸山　接麥徑第5段落九龍蘇屋

踏入9月天氣早、晚清涼，但午後仍酷熱，有點秋意了，小組活動可安排長線一點，今周博康經女童軍營上貓仔山，沙田圍站集合。

（出發日期：2022年9月7日）



早上與隊友在沙角邨吃早餐，到沙田圍站接過隊友，9時30分起步，四人一組經博康邨、水泉澳街、女童軍營上貓仔山，接林路經貓石過雞胸山，下行接回麥徑第5段至回歸亭附近大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沙田圍站出發上貓仔石、雞胸山👇👇👇

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休後續走麥理浩徑第5段，經畢架山、龍欣道至涼亭，左轉鷹巢山自然教育徑，前行不遠分岔路下蘇屋方向，出口是李鄭屋邨游泳池。今日走約10公里，4個多小時完成行程。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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（部份相片取自隊友）

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