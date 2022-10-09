屯門親子行山路線｜漫步藍地水塘打卡　指示清晰最啱合家歡郊遊

藍地水塘（英語：Lam Tei Reservoir）位於屯門虎地，又名老虎坑水塘或藍地灌溉水塘。水塘於1957年由當時港督葛量洪揭幕啟用，附近設有屯門徑一和二段，鋪設良好、指示清晰，是一條合家歡的親子路線。



在輕鐵景峰站旁的景峰徑出發，接上怡樂花園側的樓梯，便可按藍地水塘的指示牌上山。沿路風景開揚。看見「若夢園」的入口左轉繼續往「藍地水塘」方向上山。看見涼亭時先往「東昇亭」方向走一小段，打卡後再返回剛才的涼亭往藍地水塘方向走。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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從剛才分支開始便緩緩下山了，中途有虎地郊遊徑分岔路，是次往左走。到達虎地燒烤處，之後轉右沿馬路向水塘方向走。終於到藍地水塘了！參觀後便由水塘另一端轉左石礦場，再從福亨邨路接上藍地大街完成行程。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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