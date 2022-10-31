曼聯10月球評｜坦赫格化解C朗風波增威信　走在化蛹成蝶蛻變路上

曼聯擊敗韋斯咸1：0後，完成10月密集的賽程，9戰得6勝2和1負，其中5場保持不失球，隊形漸現。就算輪換少部分主力，曼聯仍踢出主帥坦赫格要求的風格及效果。儘管月初經歷曼市打吡大敗，月中又發生C朗早走的風波，但在坦赫格的主持下，曼聯這艘船仍開得穩健，漸入佳境，朝着好的方向蛻變。



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一入10月，曼聯遭逢大敗，作客被曼城炒6：3。（Getty Images）

10月比賽回顧

在10月第一場比賽，曼聯挾英超連勝的勢，作客同市宿敵曼城。不過，曼聯未能踢出之前對強隊的踢法，防線上半場崩潰，半場已被炒4球，最後以3：6落敗，但此役未有太大動搖坦赫格的帥位。接着，曼聯在歐霸連勝奧摩尼亞，加上作客贏愛華頓2：1，順利撐過曼市打吡大敗。

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曼聯在10月其中一場代表作，就是贏熱刺2：0。（Getty Images）

在月中，曼聯硬仗連場，面對實力分子紐卡素，場面佔優，但埋門欠佳，踢成0：0；曼聯這場表現收貨，1分也是可接受。接下的周中，曼聯主場以2：0殺敗熱刺。跟着，曼聯作客另一支Big 6球隊車路士，上半場表現在對方之上，又把握力欠奉，最後補時追成1：1平手。

在對紐卡素、熱刺及車路士的3場比賽中，曼聯取得不敗，場面上亦交出令人滿意的表現。曼聯並非全軍死守打反擊，會控球組織，又會逼搶，能夠壓住對方進攻，戰術體系比上兩個月成熟得多。在月底，曼聯於歐霸以3：0贏舒列夫，上仗在聯賽贏韋斯咸1：0，以兩連勝完結10月馬不停蹄的賽程。

在坦赫格領軍下，曼聯在10月只輸過一場。（Getty Images）

化解C朗風波

自坦赫格上任曼聯領隊後，一直處理C朗的去留問題。以為到10月已經安定下來，想不到又有「炸彈」。在月中對熱刺的比賽，C朗拒絕在末段入替，並提早離開球場。在季前對華歷簡奴的友賽，C朗已經試過一次提早離場，當時坦赫格網開一面，如今C朗一錯再錯，這位荷蘭籍領隊敢於下令處罰，將C朗放入「雪櫃」一場。挾擊敗熱刺之勢，又得高層全力撐腰，坦赫格以嚴明軍紀化解這場風波。加上，就算沒有C朗，曼聯作客車路士也踢得對辦，所以支持坦赫格的聲音一直比質疑多。讓C朗接受小懲大戒後，坦赫格安排他連續兩場打正選，曼聯也順利兩連勝，這件事彷彿已成過去，沒有人再提。

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面對拒絕領隊指令的C朗，坦赫格的處理拿捏得不錯，安然化解了一次風波。（Getty Images）

梳爾重拾佳態

與上個月比，曼聯正選陣容其中一處最大轉變是左閘換人。在季初，荷蘭新兵杜維爾馬拉西亞深得坦赫格信任，令英格蘭國腳勞基梳爾變成副選。轉捩點是今月初的曼市打吡，當曼聯半場輸0：4後，坦赫格換走馬拉西亞，改派梳爾上陣。自此，梳爾表現穩定，鎖定一席英超正選。左閘換人為坦赫格的用人樹立威信，就算是親自招攬的愛將，若果表現不好，一樣會被換走及失去正選。此外，馬拉西亞的加盟為曼聯左閘位置帶來良性競爭，相信都幫助梳爾復蘇。

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梳爾在10月奪回左閘正選。（Getty Images）

卡斯米路逐漸顯出他的級數。（Getty Images）

卡斯米路完成適應

坦赫格對使用巴西防中卡斯米路很有耐性。在9月，卡斯米路只是做後備，通常在下半場才入替，踢歐霸盃為主。當時，有些球迷不理解，覺得坦赫格浪費人才，重金禮聘一個歐聯5冠中場回來打後備，反而麥湯米尼及費特就常常擔正。卡斯米路適應球隊個多月後，到10月開始在聯賽踢正選，表現獲好評，對車路士一戰更加在末段頂入頭槌，為曼聯扳平。曼聯開季以來都是踢4-2-3-1陣式，但最近卡斯米路擔正的話，陣式有時會變成4-1-4-1，讓防中拍檔放心壓前一點，因為他是少有懂得怎樣踢單防中的球員。

卡斯米路擔正後，麥湯米尼主要踢後備多。（Getty Images）

達洛治已經站穩右閘正選，表現值得信賴。（Getty Images）

達洛治愈戰愈勇

23歲葡萄牙右閘達洛治值得一讚，他很適應坦赫格的風格，助攻助守，如魚得水，真的想不到他會成為曼聯其中一名最值得信賴的球員。加盟初期，達洛治患得患失，看不出他怎樣可以威脅到雲比沙卡的正選，到20/21球季更被外借到AC米蘭，看來黯然離隊已成定局。不過，達洛治上季轉運，得到暫代領隊蘭歷克的看重，到今季更深得坦赫格的歡心，而他亦以上佳表現回報坦帥。唯一希望是他不要受傷，因為他的位置及功能不見有其他人能夠取代。長遠而言，曼聯需要買一位跟他競爭正選的右閘。

華拉尼對車路士時受傷離場，世界盃前也不能再披甲。（Getty Images）

後防核心馬天尼斯

利辛度馬天尼斯在10月仍舊穩定，成為曼聯防線不可或缺的成員。勇悍的踢法及準確的落腳，彌補了他身高上的劣勢，而且他的傳球相當突出，可以直接長傳撕破對方防線。在10月，馬天尼斯有新的體驗，夥過其餘3位中堅，月初拍住華拉尼，接着華拉尼受傷就拍域陀連迪洛夫，之後上場拍住傷癒的哈利馬古尼。無論身邊人是誰，馬天尼斯也交出穩定的發揮，隱然成為後防領袖。

馬天尼斯在10月表現仍舊穩健，對熱刺凍結孫興慜。（Getty Images）

近年曼聯最大的問題是，無法建立起自己的戰術體系，很多時依賴一兩位頂級球星的發揮，若果這些球星缺陣或缺態，球隊就運作不到。坦赫格正在為此而努力，並初見成效，曼聯開始打出自己的體系，就算馬拉西亞變成梳爾，華拉尼變成連迪洛夫，基斯甸艾臣歷變成費特，安東尼變成艾蘭加，球隊也能踢出相近的效果。這個10月亦令大家更清晰見到坦赫格的治軍手腕，隊中無人有特權，踢得好會有正選，表現差會被調走，勤奮之人總有回報，輕視軍紀會被懲罰。

難怪曼城領隊哥迪奧拿上周說，他感覺到曼聯終於回來了。