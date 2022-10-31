英超︱曼聯1：0勝韋斯咸　C朗正選無表現　馬古尼解凍即搞笑表演

英超周日尾場曼聯主場1：0小勝韋斯咸，可謂贏得驚濤駭浪，整體而言一眾紅魔守將表現出色，門將迪基亞末段兩次「神救」，成功救主保住3分。

不過雙雙復任正選的C朗拿度和隊長哈利馬古尼，表現明顯不及一眾隊友。



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曼聯1：0小勝韋斯咸。（Getty Images）

英超曼聯主場迎戰韋斯咸，領隊坦赫格（Erik ten Hag）作出一重大變動——被他雪藏多時的隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）復任正選。對熱刺一仗拒絕後備上陣，上場對車路士被球隊內部禁賽的C朗拿度，同獲派正選上陣攻堅。

馬古尼周中歐霸對舒列夫半場後備上陣，不過英超對上一次上陣已經要數到9月初對阿仙奴，該仗他僅後備踢上10分鐘。如要數聯賽正選，已經是8月13日0：4大敗予賓福特一仗。坐了長時間冷板，加上早前曾受傷，復任正選的馬古尼難免「生鏽」，上半場兩度衝前攔截均撲空。

馬古尼復任正選，依然為球迷送上「驚嚇」。（Getty Images）

曼聯幸運地未因此失球，還在38分鐘先開紀錄。艾歷臣禁區右角位置傳中，拉舒福特衝頂入網，半場領先一球返入更衣室。相對復任正選表現較靜的C朗，拉舒福特甫開賽已「搶韁」，搶先C朗一步射門，之後兩度起腳均被對手擋出，完半場前終取得今季英超第4個入球。

+ 1

即使馬古尼表現難以觸摸，今仗曼聯防線其他守將穩健，當中尤以中堅馬天尼斯和右閘迪洛治表現出色，下半場韋斯咸攻勢浪接浪下，仍力保不失。曼聯領隊坦赫格見勢色不對，61分鐘以麥湯米尼入替艾蘭加，79分鐘再以費特入替艾歷臣，排出防守力最強的三中場：卡斯米路、費特、麥湯米尼，目標很明確，就是要守住這3分。

82分鐘韋斯咸一次罰球機會幾乎得手：加斯威爾操刀，中堅葛特蘇馬門前頭槌攻門，又被紅魔門將迪基亞飛身撲出。今仗巴西國家隊教練泰迪（Tite）特別入場觀戰，費特即使後備上陣，也有在國家隊主帥面前表演機會，86分鐘禁區接應傳中飛頂中柱，差點為曼聯增添紀錄。

補時3分鐘迪格蘭賴斯勁射死角，曼聯看似要失分之際，迪基亞再次「神救」，成功保住1：0勝果全取3分，領軍倒戈的韋斯咸領隊莫耶斯也無可奈何。

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：梳爾、馬天尼斯、馬古尼、達洛治

防中：艾歷臣、卡斯米路

攻中：拉舒福特、般奴費南迪斯、艾蘭加

前鋒：C朗拿度

