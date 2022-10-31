英超｜迪基亞化悲憤為力量　連番神救保曼聯不失兼獲最佳球員

西媒早前透露西班牙國家隊55人的世界盃初選名單，曼聯門將迪基亞名落孫山，這名31歲的門神化悲憤為力量，對韋斯咸一仗末段連番神救，助曼聯力保不失，同時獲英媒《曼徹斯特晚報》的全隊最高分。



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曼聯門將迪基亞近季重奪正選，表現不俗，但依然未能打動西班牙主帥安歷基。西班牙《阿斯報》早前流出的「狂牛兵團」初選名單中，偏偏沒有迪基亞的名字，似乎這名曼聯門神的國家隊生涯已走到尾聲。

迪基亞落選西班牙55人初選名單 拉莫斯或成五朝元老

迪基亞盛傳落選西班牙大軍名單，甚有可能無緣卡塔爾世界盃。（Getty Images）

迪基亞用表現說話

曼聯主場對韋斯咸一仗，迪基亞如常披甲把守最後一關，更以表現證明，不徵召我就是你的損失。落後一球的「鎚仔幫」末段傾力反撲，製造不少險象，先有蘇馬接應基士維傳中，搶點頭槌攻門，迪基亞飛身撲出。迪格蘭賴斯在補時階段一記遠射，力度及角度皆備，迪基亞再飛身一撲，有姿勢又有實際，這兩次「神救」助曼聯力保清白之身。

迪基亞兩救險球，坦赫格指他在場上以表現證明自己，「一名守門員，守住龍門是基本要求，他（迪基亞）今仗證明了。在用波方面，他每場也有進步，有時也要隊友的配合，但我認為他有能力做到，而且他不斷證明自己在改善。」不僅坦帥，連昔日主帥﹑如今已成對手的莫耶斯看得目瞪口呆，賽後亦盛讚這名舊部。

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迪基亞補時階段撲出迪格蘭賴斯的遠射，成為曼聯全取3分的關鍵。（Getty Images）

迪基亞得分全隊最高 般奴僅得4分

迪基亞以神勇表現，獲選今仗最佳球員外，更獲英媒《曼徹斯特晚報》評為全隊最高的9分，末段連救蘇馬及迪格蘭賴斯的攻門，為他加分不少，而復任正選的隊長哈利馬古尼則得6分，不過不失。中前場的般奴費南迪斯及艾蘭加僅得4分，成為全隊最低分。

《曼徹斯特晚報》為曼聯評分：

+ 9

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