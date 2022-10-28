歐霸｜C朗復任正選表現活躍　末段建功賀解凍　曼聯主場3球報捷

C朗拿度的「離場風波」終告一段落，他在主場對舒列夫的歐霸分組賽中「解凍」，正選披甲，全場積極爭取入球，C朗的努力沒有白費，完場前終有進賬，場邊的主帥坦赫格亦拍手讚好，助紅魔鬼3球淨勝對手。



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C朗拿度早前在英超對熱刺末段拒絕上陣，被抽起一仗後回歸大軍名單，在奧脫福對舒列夫的歐霸分組賽復出，正選掛帥，配合般奴費南迪斯﹑安東尼及小將加拿祖攻堅。

今仗的C朗拿度與以往無太大分別，依然渴望入球，在前場表現活躍，全場錄得7次攻門，其中上半場的頭槌高出及近射被對手門將撲出。曼聯完半場前打破僵局，艾歷臣開出角球，達洛治接應頭槌建功。

C朗積極爭取入球，全場錄得7次攻門。（Getty Images）

換邊連番失機食詐糊

換邊後，C朗與入球愈來愈接近，禁區外扣過對手守將，正好順腳落在右腳外，更有時間瞄準目標，惟熨射角度太盡直飛出界。若果是全盛時期的C朗，這種機會十拿九穩，今次射門與預期有落差，C朗也一面不爽。短短2分鐘後，C朗接應般奴的頭槌二傳近射建功，但越位在先「食詐糊」，C朗隨即拾起皮球向看台大腳一踢，宣示不滿。

C朗換邊後失機又食詐糊，難掩失望。（Getty Images）

末段建功吐烏氣

曼聯其後憑拉舒福特的頭槌擴大紀錄，但C朗未有因而放棄追求「士哥」。戰至末段，C朗接應般奴傳中，頭槌攻門雖被對手門將擋出，他即時上前加多腳補中，81分鐘終於取得入球，C朗再度顯示合眼冥想的慶祝動作，場邊的主場坦赫格亦鼓掌慶祝，結果曼聯3球淨勝舒列夫。

C朗努力全場，末段終建功，冥想慶祝再現。（Getty Images）

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坦赫格：努力得到回報

C朗今仗重獲正選，並攻入今季歐霸第2球，這名37歲的葡萄牙老大哥終露笑容。坦赫格賽後指這是他今仗努力的成果，「他（C朗）今仗努力地走位，多次走到適合的位置，他不斷嘗試，他的入球就是努力換來的回報。」

C朗在社交網站亦有發文，上載一張入球慶祝的相片，配上「一場全隊努力得來的精彩勝仗，我們團結一致，曼聯繼續努力。」

C朗建功，坦赫格拍手讚好。（影片截圖）

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