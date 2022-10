C朗形容重返曼聯是「災難」　新書揭他抱怨紅魔09年至今未進化

C朗拿度自從2021年重返曼聯以來,掀起多次風波,尤其在今夏要求離隊不果,屢次引發態度有欠專業的爭議事件。

英國媒體引述一本下月推出的新書《Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game》,內容指C朗曾形容重返曼聯是「災難」,對訓練基地卡靈頓以至球會發展均怨聲載道。



一新書揭C朗重返曼聯後諸多不滿。(Getty Images)

C朗早前因曼聯對熱刺一仗拒絕末段後備上陣,更在比賽完結前提早離場返入更衣室,一度被領隊坦赫格禁止隨隊操練,並被罰禁賽一場。周中歐霸對舒列夫他復任正選並取得入球,助曼聯3:0淨勝,一切看似已成為過去,不過英國《太陽報》引述《Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game》一書揭露,他對曼聯重返曼聯後的種種不滿。

該書指出,C朗上季在看守領隊蘭歷克麾下過得不愉快,曾在一個國際足協活動中向高層承認重返曼聯:「是一宗災難」(This is a disaster)。此外,他又對曼聯未有大力投資改善訓練基地卡靈頓設施感到沮喪,認為自從他在2009年轉投皇家馬德里後,球會未再進化。

C朗在訓練和飲食方面向來律己極嚴,年屆37仍維持極佳體能狀態,因此看到隊中鮮有投入程度相若的隊友,令他感到震驚。該書亦指出,曼聯前隊友里奧費迪南曾在凌晨3時致電給他,游說他別加盟同市宿敵曼城。

C朗上季歸隊後雖攻入18個英超入球,成為隊中神射手,但曼聯僅列英超第六名,而且再次四大皆空,未得任何錦標。今季新帥蘭歷克上任,C朗英超出場機會大減,對熱刺一仗更爆出拒絕後備出場鬧劇,被坦Sir罰停賽一場兼懲罰2星期薪金,他事後曾在社交媒體解釋,「我總是嘗試以身作則,在代表的所有球隊成為年輕人榜樣。不幸地,事情不一定能做到,有時候情緒會令我們沖昏頭腦。」

