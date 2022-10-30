C朗形容重返曼聯是「災難」　新書揭他抱怨紅魔09年至今未進化

撰文：吳慕兒
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C朗拿度自從2021年重返曼聯以來，掀起多次風波，尤其在今夏要求離隊不果，屢次引發態度有欠專業的爭議事件。
英國媒體引述一本下月推出的新書《Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game》，內容指C朗曾形容重返曼聯是「災難」，對訓練基地卡靈頓以至球會發展均怨聲載道。

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一新書揭C朗重返曼聯後諸多不滿。（Getty Images）

C朗早前因曼聯對熱刺一仗拒絕末段後備上陣，更在比賽完結前提早離場返入更衣室，一度被領隊坦赫格禁止隨隊操練，並被罰禁賽一場。周中歐霸對舒列夫他復任正選並取得入球，助曼聯3：0淨勝，一切看似已成為過去，不過英國《太陽報》引述《Messi vs. Ronaldo: One Rivalry, Two GOATs, and the Era That Remade the World's Game》一書揭露，他對曼聯重返曼聯後的種種不滿。

該書指出，C朗上季在看守領隊蘭歷克麾下過得不愉快，曾在一個國際足協活動中向高層承認重返曼聯：「是一宗災難」（This is a disaster）。此外，他又對曼聯未有大力投資改善訓練基地卡靈頓設施感到沮喪，認為自從他在2009年轉投皇家馬德里後，球會未再進化。

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C朗在訓練和飲食方面向來律己極嚴，年屆37仍維持極佳體能狀態，因此看到隊中鮮有投入程度相若的隊友，令他感到震驚。該書亦指出，曼聯前隊友里奧費迪南曾在凌晨3時致電給他，游說他別加盟同市宿敵曼城。

C朗上季歸隊後雖攻入18個英超入球，成為隊中神射手，但曼聯僅列英超第六名，而且再次四大皆空，未得任何錦標。今季新帥蘭歷克上任，C朗英超出場機會大減，對熱刺一仗更爆出拒絕後備出場鬧劇，被坦Sir罰停賽一場兼懲罰2星期薪金，他事後曾在社交媒體解釋，「我總是嘗試以身作則，在代表的所有球隊成為年輕人榜樣。不幸地，事情不一定能做到，有時候情緒會令我們沖昏頭腦。」

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