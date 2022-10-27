歐聯｜馬體會補時三連射絕殺不成出局　僅皇馬出線西甲本世紀首次

歐聯分組賽完成五輪，淘汰賽大戶西甲，今屆確定只得衛冕的皇家馬德里出線。繼西維爾昨日出局，馬德里體育會及巴塞隆拿亦於凌晨正式出局。

馬體會的出局過程相當轟烈，以為出局了突現一線生機，卻令表現出色的卡拉斯高（Yannick Carrasco），最後慘成「黑仔王」。



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B組兩仗在不同時段開賽，賽前排第2的波圖在較早開賽的一仗，作客大炒布魯日4:0。賽前排第三的馬體會與包尾的利華古遜，都必須全取三分以保一線生機。

卡拉斯高慘成悲劇主角。（Getty Images）

雙方在上半場鬥得精彩，作客的利華古遜由穆沙戴亞比（Moussa Diaby）9分鐘開記錄，被卡拉斯高於22分鐘禁區頂地波扳平。利華古遜在29分鐘於馬體會禁區頂搶斷腳下球，由車路士借將赫臣奧杜爾（Callum Hudson-Odoi）入球，領先半場。卡拉斯高於易邊後5分鐘於左路推入禁區，引來3名敵將防守，製造空位並後傳禁區頂，讓迪保羅（Rodrigo de Paul）燙射遠柱，再次扳平。

奧杜爾為利華古遜再次超前。（Getty Images）

補時最後一刻，命運劇場揭幕。馬體會開出角球，無功而還，球證鳴笛完場，兩軍打和，一齊出局。球證此時卻「收到 call」，知悉干度比亞（Geoffrey Kondogbia）頭槌二傳彈中軒卡比（Piero Hincapié）左手，檢視影片後吹罰12碼。

馬體會補時悲劇逐格睇

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卡拉斯高擔當救世主，未料成為悲劇主角。他主射12碼被哈迪基（Lukáš Hrádecký）救出，沙奧尼古斯（Saúl Ñíguez）衝頂卻彈中門楣，攻勢仍未完。左閘雷尼度（Reinildo Isnard Mandava）補射地波，穿越三名利華古遜球員的腳下，直飛龍門之際省中卡拉斯高腳尾，門前三碼彈高出界。球證隨即鳴笛完場，兩軍打和2:2，雙雙無緣淘汰賽。

三次機會都把握不到，馬體會出局。（Getty Images）

正在航機上觀看直播的波圖球員，看見卡拉斯高宴客而兩敗俱傷，掌聲雷動。

Festejar dois apuramentos no mesmo dia? Os nossos Sub-19 a aprenderem mais um pouco do que é o FC Porto💙#UCL pic.twitter.com/lz6NnbcM1x — FC Porto (@FCPorto) October 26, 2022

馬體會領隊施蒙尼賽後坦言，除了歐聯決賽兩負死敵皇馬，今仗是他執教球隊11年來最傷痛一夜。馬體會出局後，本屆淘汰賽的西甲球隊只餘皇馬，為本世紀首次只得1隊西甲球隊殺入淘汰賽。過去廿多年，至少有兩支西甲隊出線，2004-05及11-12年兩季，均只有巴塞和皇馬出線。

施蒙尼看來難以接受。（Getty Images）

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