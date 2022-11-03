歐聯｜賓菲加下半場狂數5粒　PSG戲劇性贏波也跌落次席

在歐聯，若兩支球隊同分的話，會先計算對賽成績，其後才是得失球差，比以往複雜。H組的賓菲加卻計出一條天衣無縫的算式，最後約半小時狂數海法馬卡比5球，結果戲劇性地壓過巴黎聖日耳門，取得小組首名。



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歐聯H組，雖然巴黎聖日耳門與賓菲加已穩奪出線資格，但兩軍同得11分，首﹑次名要鬥到最後一輪，若PSG與賓菲加齊齊報捷的話，PSG大有機會拿下小組首名。

賓菲加作客以色列的海法馬卡比，半場與對手打成1：1。戰至59分鐘，客軍後備入替的穆沙頭槌建功，賓菲加再取領先，其後基莫度與拉法施華4分鐘內連下兩城，73分鐘領先至4：1。賓菲加未有就此收手，軒歷基阿拿奧祖及祖奧馬里奧末段各建一功，賓菲加最後31分鐘狂轟5球，結果以6：1作客大破海法馬卡比。

另一邊廂的巴黎聖日耳門，憑紐奴文迪斯69分鐘建功奠勝，作客以2：1力克祖雲達斯。

賓菲加下半場火力全開，狂轟5球，結果反壓巴黎聖日耳門首名出線。（美聯社）

賓菲加與PSG同得14分，雙方兩循環對賽皆打成1：1平手，需要以得失球差定奪小組首名誰屬。巧合的是，兩軍得失球差同樣是+9，得球及失球數同樣是16球及7球，最後需要以作客入球數分高下，結果賓菲加以9個作客入球，力壓PSG的6球，戲劇性地升上H組榜首。

歐聯H組最後成績。（網上截圖）

賓菲加「計劃通」，鎖定小組首名晉級後欣喜若狂。（美聯社）

今仗貢獻一傳一射的麥巴比，即使贏波也未能首名出線，但這名法國球星直言根本不介意，「（次名出線）沒有問題，我們的目標是贏波，這已是個艱巨的任務，而我們做到了，雖則無法首名出線，但我們也躋身了16強。」

麥巴比一傳一射領PSG贏波，惟未能保住小組首名。（Getty Images）

歐聯最後16強：

小組首名：拿玻里（A組）﹑波圖（B組）﹑拜仁慕尼黑（C組）﹑熱刺（D組）﹑車路士（E組）﹑皇家馬德里（F組）﹑曼城（G組）﹑賓菲加（H組）

小組次名：利物浦（A組）﹑布魯日（B組）﹑國際米蘭（C組）﹑法蘭克福（D組）﹑AC米蘭（E組）﹑RB萊比錫（F組）﹑多蒙特（G組）﹑巴黎聖日耳門（H組）



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