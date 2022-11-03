學界D1游泳｜喇沙單日包辦乙丙組200蛙紀錄　「證明真材實料」

港九區學界D1游泳比賽周四（3日）於九龍公園游泳池舉行決賽日，下午有喇沙書院包辦5個人新紀錄的其中2個，分別是中一生傅恩澤及中四的張榮恩。



八號烈風或暴風信號在早上6時半「死線」前取消，學界D1游泳順利舉行，全日僅得7個新紀錄，其中2項由喇沙書院包辦。

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全日僅得7個新紀錄，其中2項則由喇沙書院包辦。（張倩儀攝）

傅恩澤（圖）以2分28.57改寫男子丙組200米蛙泳紀錄，之前的紀錄由黃培燊保持了7年。（張倩儀攝）

中一生傅恩澤以2分28.57改寫男子丙組200米蛙泳紀錄，前紀錄由黃培燊保持了7年。緊接再有參加男子乙組200米蛙泳的張榮恩，與今屆來勢洶洶、拔萃男書院的劉建希同場較技，張榮恩一路領先，最終以最後2分19.04秒奪金，並刷新紀錄。

雖然今屆喇沙最後以286分位居總成績第三，但張榮恩希望兩個新紀錄可以幫到學校：「我們學校重視讀書，希望能因而更看重游水，另外，也能（向外界）證明喇沙真材實料。」

男子乙組200米蛙泳的張榮恩與今屆來勢洶洶、拔萃男書院的劉建希同場競技。（張倩儀攝）

上水後的張榮恩笑容滿面，他笑說自己此刻的興奮，不能用文字形容：「第一次破紀錄，上午游200IM（混合泳）有留力，就想下午的200蛙表現好一點。」他坦言，雖然知道同場有劉建希，但迫自己不要多想：「游之前都和自己說，做好自己就好，不要與人比較，因為我一比較就會做不好，所以全程都沒有望他。」

張榮恩期望以紀錄證明喇沙真材實料。（張倩儀攝）

雖然表現相當冷靜，但原來這個紀錄並不是張榮恩預料之中的收穫：「沒有想過，因為這幾天我還在改技術，一直改，例如以前腰無用力，會容易沉，上半身就會傾前，幸好這幾天內調整到。」張榮恩為了盡快改好，近日都沒有怠慢，反而更把握早上1個半小時和下午2個半小時的訓練，只好睡多一點讓身體恢復，今天才有好狀態游出成績。

至於總成績，拔萃男書院以508分連膺29屆總冠軍；拔萃女書院以總分574.5分再奪全場總冠軍，成就34連霸（詳情按此）。

決賽日戰況：