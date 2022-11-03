學界D1游泳｜男拔戲劇性破紀錄後「擺烏龍」　與女拔同失大滿貫

撰文：張倩儀
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港九區學界D1游泳比賽周四（3日）決賽日，經過全日激戰，拔萃男、女書院皆失落大滿貫，分別被聖約瑟書院和協恩中學以10分和3.5分之微搶下丙組冠軍。
不過拔萃男書院以508分力保不失，連膺第29屆總冠軍；拔萃女書院以總分574.5分再奪全場總冠軍，成就34連霸。

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女拔締造34連霸。（張倩儀攝）

戲劇性破紀錄　也失大滿貫

男子組方面，男拔順利奪得29連霸，不過過程可謂相當戲劇性，由因禍得福，到因一次「蝦碌」失誤，導致錯失大滿貫。

男子乙組4X50米自由泳接力，因器材問題影響起步和公平性，經負責老師商議後決定重賽，男拔重賽終以1分37.31秒打破紀錄。不過另一邊廂，男子丙組4X50米自由泳接力，卻因為錯過召集廣播，未有泳手出戰，最終因缺席追分機會而痛失大滿貫，不過仍以508分力保總冠軍。

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男子丙組聖約瑟書院以10分之並擊敗男拔。（張倩儀攝）

男拔三位隊長之一鄺貝銘事後表示，看到大家游出水準本以為可以順利大滿貫，「樓上（丙組）的隊員因太熱鬧而聽不到（召集），或許是太專心準備，不能只怪四位隊員」。

雖然因一次失誤而影響團隊成績，但另一隊長葉珀滈強調這是大家共同承擔的事情：「大家都有責任，可以是Helper要多提點，也是隊長、老師的責任，相信是一個教訓。」他表示會在檢討時反映出來，並作出改善。

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男拔在乙組4X50米自由泳接力重賽時以1分37.31秒改寫紀錄。（張倩儀攝）

協恩丙組擊敗女拔

女子組方面，初賽日協恩中學得到50分與女拔和香港國際學校並列第一名，決賽日兩項接力前，協恩丙組133分，稍為領先女拔的129.5分。4X50米混合泳接力，女拔在首三棒領先，協恩在李芯瑤的最後一棒自由泳中力追，終以2分03.79秒、0.05秒之微反勝女拔。

緊接4X50米自由泳接力，協恩即使以1分54.04秒位居第二，足以保住丙組冠軍，打破女拔的大滿貫神話，總成績以435.5分位居第二。女拔雖然痛失丙組冠軍，但由於甲、乙組成續大幅領先，仍以574.5分大勝，再奪全場總冠軍，成就34連霸。

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全日錄7個新紀錄

今屆港九區學界D1游泳比賽決賽日共刷新7個紀錄，當中包括5項個人項目及2項接力。拔萃男書院有兩項紀錄，劉建希以1分05.00秒改寫男子乙組100米蛙泳、男子乙組4X50米自由式接力（1分37.31秒）。女拔則以1分58.53秒刷新女子乙組4X50米混合接力。

協恩中學李芯瑤以56.77秒和25.87秒刷新女子丙組100米自由泳和50米自由泳紀錄。喇沙書院亦有參與其中，包括傅恩澤和張榮恩各以2分28.57秒和2分19.04秒改寫男子丙組200米蛙泳和乙組200米蛙泳紀錄。

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港九區學界D1游泳比賽決賽日7項新紀錄：

泳手/學校：劉建希/拔萃男書院
項目：男子乙組100米蛙泳
時間：1分05.00秒

泳手/學校：張榮恩/喇沙書院
項目：男子乙組200米蛙泳
時間：2分19.04秒

泳手/學校：傅恩澤/喇沙書院
項目：男子丙組200米蛙泳
時間：2分28.57秒

泳手/學校：李芯瑤/協恩中學
項目：女子丙組50米自由泳
時間：25.87秒

泳手/學校：李芯瑤/協恩中學
項目：女子丙組100米自由泳
時間：56.77秒

泳手/學校：拔萃女書院
項目：女子乙組4X50米混合泳接力
時間：1分58.53秒

泳手/學校：拔萃男書院
項目：男子乙組4X50米自由泳接力
時間：1分37.31秒

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