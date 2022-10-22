打卡全港最美北港竹林隧道 茅坪親子遊短程多樹蔭｜馬鞍山行山
撰文：雞丁暟遊天下
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茅坪於1979年2月16日被劃定為具特殊科學價值地點，面積3.7公頃，其特色是有大量克氏茶，也有福氏臭椿（常綠臭椿）和鳳仙花等較罕見植物，及人稱「藤王」的榼藤，而堪稱全港最美的竹林隧道，一定是馬鞍山茅坪的北港古道竹林。原因不是在於其規模，而是高竹長得夠彎，在密林小徑上形成弧形拱頂，真的如隧道似，令人一見難忘！
由大水坑站步行至梅子林路大約10分鐘，並沿大馬路往上走。（小心車輛）到達盡頭後可按梅子林村的指示牌進入小路，之後靠左走並會經過一個農莊。正式開始進入林路時，左方有往「茅坪」的指示牌。看見廢屋之後左轉。全程都路闊有樹蔭，很快便到達茅坪休息處。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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在休息處有小路可以到訪藤皇（當日我們沒有內進），之後另一方有指示牌往北港。之後一直下山，途中再看見一個分支路，選右走往北港。堪稱全港最美的竹林隧道果然名不虛傳。一直走會接上引水道。最後在出口轉左繼續下山，入村後往西貢公路方向乘車離開。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）
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