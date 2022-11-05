世界盃2022｜孫興慜眼眶四處骨折提早接受手術 英媒披露術後進展
撰文：顏銘輝
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韓國球星孫興慜在周中歐聯面部受傷，證實眼眶骨折，需要接受手術。孫興慜原本周六接受手術，但為了爭取多一日養傷，提早於周五進行。英國《每日電訊報》報道，孫興慜的手術如預期般順利，情況樂觀，醫療團隊認為他有望趕及參加世界盃。
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30歲的孫興慜周中代表熱刺出戰歐聯對馬賽時受傷，退下火線，賽後證實需要接受手術，未知能否趕及世界盃復出。孫興慜原定周六接受手術，但為爭取多一日時間恢復，手術提早一日於周五進行。
英國《每日電訊報》報道，孫興慜的眼眶有4處骨折，他在周五手術成功。報道稱，孫興慜的手術如預期般順利，情況樂觀。醫療團隊有信心，孫興慜可以趕及參加世界盃。
卡塔爾世界盃在11月20日揭幕，韓國隊首場會在11月24日對烏拉圭，接着在28日對加納，到12月2日對葡萄牙。雖然報道認為孫興慜趕及到參加世界盃，但相信不可能出戰11月餘下的熱刺比賽，包括對利物浦、諾定咸森林及列斯聯。
《每日電訊報》表示，孫興慜可以從奇雲迪布尼的例子中得到鼓舞，去年迪布尼在歐聯決賽面部受傷，鼻骨及左眼眶骨折，最後能夠參加歐國盃。
熱刺領隊干地周五接受訪問，表示孫興慜正接受手術。有記者問他，目前評論孫興慜趕及踢世界盃的可能性是否言之尚早時，干地回應「是」。
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孫興慜能否趕及世界盃復出？
英國《每日電訊報》引述醫療團隊，對情況感到樂觀。
韓國首場世界盃分組賽何時舉行？
11月24日對烏拉圭