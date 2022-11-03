世界盃2022｜熱刺證實孫興慜將施手術　英﹑德歐聯再添十字兵

卡塔爾世界盃殺到埋身，距離開幕不足20日，但各大聯賽依然「開快車」，各國主帥也「求神拜佛」，希望麾下平平安安。熱刺球星孫興慜日前在歐聯傷出，熱刺方面宣布這名韓國主將需要接受手術，能否趕及出戰世界盃成疑。

除了「孫仔」，周三（2日）深夜的歐聯再有大名球星加入十字軍的行列。



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熱刺早前在歐聯絕殺馬賽，驚險取得小組首名晉級，但主力孫興慜在上半場一次爭頂時，撞中對手的肩膊，隨即被調離場，步出球場時亦顯得腳步浮浮。

熱刺透過官方網站公布孫興慜的最新情況，指「孫仔」將會接受手術，固定他左眼附近的顴骨骨折。孫興慜術後康復需時，不禁令人擔心他能否參與月底舉行的卡塔爾世界盃。

不過，英媒對「孫仔」的傷勢感樂觀，英國《每日郵報》引述消息指，孫興慜不排除戴上「鬼面罩」出戰世界盃前最後一輪的英超。若果孫興慜能夠在對列斯聯一仗復出的話，相信出戰世界盃也不成問題。

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距離世界盃開幕只餘下17日，各大聯賽及歐戰依然如火如荼，歐聯最後一個賽日再有兩名球星隨時無緣世界盃。

車路士主場以2：1擊敗薩格勒布戴拿模，臨完場前，正選左閘芝維爾（Ben Chilwell）按住左腳大腿，其後倒地，芝維爾離開史丹福橋時需要撐拐杖。車路士主帥樸達賽後坦言芝維爾的情況不理想，「他（芝維爾）似乎是拉傷左腳大腿，情況不樂觀，需要進一步檢查才知道傷勢，希望他沒有大礙。」

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車路士舊將迪姆華拿（Timo Werner）同樣隨時緣盡世界盃，這名德國國腳被對手鏟跌，堅持數分鐘後黯然退下火線。

迪姆華拿傷出黯然離場。（美聯社）

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