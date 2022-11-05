七人欖球賽｜日本三戰全敗　達陣功臣冀繼續成長　讚大球場氣氛好

香港國際七人欖球賽周六（5日）繼續在香港大球場舉行，香港以外唯一亞洲隊伍日本今日兩戰皆北，小組賽總計三戰全敗，明天將出戰名次賽。



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日本今日二連敗，小組賽三戰未嘗一勝。（廖雁雄攝）

繼昨日（4日）以12：59不敵強隊斐濟後，日本隊今日首場比賽遇上美國，雖然美國先拔頭籌，然而藥師寺晃（Koki Yakushiji ）亦迅速以達陣回應，其後日本達陣次數雖只少美國一次，然而球隊全場多次無法取得附加分，最終以22：35落敗。之後日本第二場再以19：33不敵西班牙，比賽中藥師寺晃亦錄得一次達陣。

今日兩度達陣的藥師寺晃，賽後在隊友協助翻譯下接受訪問。（張倩儀攝）

現年23歲的藥師寺晃首度代表日本參加世界系列賽，亦是第一次出戰香港七欖，「大球場的燈光與觀眾令現場氣氛很好，很開心可以在這裏比賽。」

面對身形較為龐大的對手，藥師寺晃表示日本的的作戰方法，就是利用速度與敏捷性與對方周旋，「雖然一直面對實力較強的對手，但球隊每場仍竭力挑戰對方並嘗試取勝。」

藥師寺晃表示，球隊希望在世界系列賽中繼續進步。（張倩儀攝）

日本與香港是世界系列賽內僅有的亞洲代表，藥師寺晃對作為亞洲代表出賽感到興奮，亦希望能在世界系列賽中繼續成長。