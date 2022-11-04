七人欖球賽｜港隊女將轉做觀眾享受氣氛　期待明年再親自落場

香港國際七人欖球賽（七欖）自2019年以來，再度在香港大球場上演，今年不設女子賽事之下，一眾香港七欖女將只得在看台觀賽，成員之一的莊嘉欣表示現場氣氛熾熱，並期待來年4月再次在主場出賽。



「之前都有朋友問我會否出賽，我亦只能回應：『唉，其實今年冇女仔呀！』」莊嘉欣嘆道，今年由球員轉換身份成為觀眾，她形容「感覺很熟悉又陌生」：「3年沒有比賽後，令比賽有種萬眾期待的感覺，我入場時都有『原來真係有比賽！』的感覺。」但畢竟是球員，莊嘉欣享受比賽之餘，仍道：「但都好想用球員身份參與。」

莊嘉欣（左）期待明年再在主場比賽。（黎建明攝）

香港七欖明年4月將舉行下屆賽事，屆時女子賽將回歸，曾兩次在大球場比賽的莊嘉欣表示，期待再次在家人和朋友前獻技，並形容香港大球場的球員通道有種儀式感：「其他球場是從中央進場，大球場則是從側面進場，隧道從內看是漆黑一片，望出去卻是如此熱鬧。」

莊嘉欣亦預料到時的對手如澳洲和新西蘭等實力都較強，球隊會先準備亞洲賽，從而提升默契與基本功，她亦打趣道：「希望到時對強隊唔會咁『失禮』！」