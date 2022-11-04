七人欖球賽｜港隊女將轉做觀眾享受氣氛 期待明年再親自落場
撰文：黎建明
出版：更新：
香港國際七人欖球賽（七欖）自2019年以來，再度在香港大球場上演，今年不設女子賽事之下，一眾香港七欖女將只得在看台觀賽，成員之一的莊嘉欣表示現場氣氛熾熱，並期待來年4月再次在主場出賽。
「之前都有朋友問我會否出賽，我亦只能回應：『唉，其實今年冇女仔呀！』」莊嘉欣嘆道，今年由球員轉換身份成為觀眾，她形容「感覺很熟悉又陌生」：「3年沒有比賽後，令比賽有種萬眾期待的感覺，我入場時都有『原來真係有比賽！』的感覺。」但畢竟是球員，莊嘉欣享受比賽之餘，仍道：「但都好想用球員身份參與。」
香港七欖明年4月將舉行下屆賽事，屆時女子賽將回歸，曾兩次在大球場比賽的莊嘉欣表示，期待再次在家人和朋友前獻技，並形容香港大球場的球員通道有種儀式感：「其他球場是從中央進場，大球場則是從側面進場，隧道從內看是漆黑一片，望出去卻是如此熱鬧。」
莊嘉欣亦預料到時的對手如澳洲和新西蘭等實力都較強，球隊會先準備亞洲賽，從而提升默契與基本功，她亦打趣道：「希望到時對強隊唔會咁『失禮』！」
七人欖球賽｜開鑼日斐濟挫日本劍指20冠 教練：可以回來比賽真好壁球亞錦賽｜港隊復仇奪女子團體金牌 何子樂：沒了師姐也做得到游泳世界盃．美國站｜何詩蓓爭200自「過三關」 今晚初賽鬥勁敵游泳世界盃．美國站｜何詩蓓50自梗頸四無緣獎牌 今晚轉戰200自世界盃．美國站｜何詩蓓晉50米自由泳決賽 周五爭冠附直播連結學界D1游泳｜男拔戲劇性破紀錄後「擺烏龍」 與女拔同失大滿貫學界D1游泳｜死線前10分鐘避過取消 兩新紀錄得主賽前「瞓唔着」劍擊｜張小倫阿基里斯腱接近痊癒 鐵定下月香港公開賽復出羽毛球．德國HYLO賽｜伍家朗晉級兼睇麥明詩打波 李卓耀不戰而勝體操世錦賽｜跳馬王子石偉雄未入決賽 「幾難行都會行落去」