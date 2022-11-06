英超︱阿仙奴作客1：0挫車路士　再挫Big 6球隊是時候談冠軍了？

英超周日早場上演倫敦打吡戰，車路士主場對阿仙奴，被今季長居榜首的宿敵反客為主，捱至下半場63分鐘終失守，阿仙奴把握一次角球機會，中堅加比爾馬加希斯近門頂入，1：0小勝車路士，全取3分重返榜首。

阿仙奴今季表現令人眼前一亮，青春班底活力十足之餘，水準亦相當穩定，這支沉寂多時的傳統勁旅，似乎漸見冠軍相。



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阿仙奴對車路士再勝一仗。（美聯社）

車路士主場出戰，無阻阿仙奴浪接浪的攻勢，這支今季表現搶眼的球隊，攻勢再次如水銀瀉地。奧巴美揚倒戈上陣，未有任何表現之前，先在27分鐘請舊隊友賓韋特（Ben White）食「鞋底餅」，領取今場第一面黃牌。

奧巴美揚倒戈阿仙奴，可說是毫無表現。（Getty Images）

車路士失去簡迪，高華錫先列後備之下，中場爭搶力完全被阿仙奴比下去，奧巴美揚缺乏供應下，無甚表現。反觀阿仙奴幾乎每次攻勢均具威脅，28分鐘左路非常活躍的馬天尼利傳中，加比爾捷西斯入楔施插水式頭槌，未能命中目標。戰至55分鐘輪到隊長奧迪加特右路傳中，湯馬士柏迪雖頂中，但或受同時起跳爭頂的隊友馬天尼利影響，同樣只差一點。

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61分鐘，阿仙奴再展攻勢，加比爾捷西斯入楔後近門窄位起腳，被車路士門將文迪撲出底線。緊接的角球攻勢，布卡約沙卡開出，前柱的車路士守將均未能解圍，被阿仙奴中堅加比爾馬加希斯冷手執個熱煎堆，一頂入網。阿仙奴全場14次起腳，正是憑馬加希斯這球一箭定江山，1：0小勝車路士。樸達領軍的車路士再敗一仗，今仗全場只得5次射門，中框只得1次。

阿仙奴不止以13戰11勝1和1負、得34分反超前曼城，重上榜首，今季在英超已先後擊敗利物浦、熱刺及車路士三支Big 6球隊，這現象在近季阿仙奴可說是前所未見，唯一敗仗是1：3不敵曼聯。以一支平均年齡如此年輕的球隊而言，水平可說是相當穩定，阿迪達領軍之下漸見冠軍相，一眾主力如能避免傷患，狀態如能一路維持至季尾，重奪英超絕對不是妄想。