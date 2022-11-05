英超｜韋斯咸中堅蘇馬再為打貓道歉　惡行為自己與家人製造困難

韋斯咸中堅葛特蘇馬（Kurt Zouma）與同為足球員的胞弟本年初在家中虐貓，「窩利抽射」貓咪的片段外傳，令大眾譁然。

蘇馬最終避過牢獄之災，以社會服務令及罰款了事。他在球會官方網頁訪問中，再次道歉，自言相當後悔，為自己及家人帶來艱難時刻。



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蘇馬於去季轉會韋斯咸，迅速成為後防主力。韋斯咸刊出訪問，由他回顧加盟後的生活，第一個問題便問到「這一年對你很大挑戰吧」。

蘇馬打貓被罰社會服務令，總算不用坐牢。（資料圖片／美聯社）

蘇馬坦言自己做了非常差的事，要再次所作所為道歉：「看到片段的人一定很難受，我很抱歉，亦感到非常後悔，希望跟家人面對現實，繼續向前。」他強調最重要從事件中得到教訓，亦感謝球隊支援，「球會的對待超乎想像，隊友、職員、球迷十分支持我」。

事件在2月發生，蘇馬與胞弟尤安在家中把寵物貓「當波踢」，拍下打貓過程。尤安事後把短片用來「溝女」，及後在網上流傳。蘇馬承認兩項虐待動物罪，被判180小時社會服務令，及禁止養貓5年。韋斯咸隊內向他罰款25萬英鎊，英媒報道球會捐助國內外9家動物權益機構。

慎入：蘇馬踢貓連環圖

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蘇馬在事件未被韋斯咸棄用，但上陣時屢次遭對手及球迷揶揄。