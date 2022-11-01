英超｜曼城正選陣容價值冠絕歐洲　曼聯單場正選竟貴過PSG

國際體育研究中心足球觀察部（CIES Football Observatory）發表報告，公布了今季歐洲五大聯賽球隊開季至今的正選陣容價值。

一如所料，英超球隊曼城無論是正選陣容平均身價或是單場價值，都穩佔榜首；而正選陣容平均價值的頭6名中，有5隊都是英超球隊，意味英超球隊在轉會的投入上冠絕歐洲。



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曼城一直用重金打造他們的豪華陣容。（Getty Images）

根據CIES的數據，曼城今季踢畢12輪英超後，正選陣容平均價值達6.05億歐元，而最貴的一個陣容，來自10月22日主場迎戰白禮頓時，正選11人總值達7.26億歐元，而最「便宜」的陣容，則是8月31日主場對諾定咸森林時的5.38億陣容。

平均正選價值排名第二高的球隊，是坐擁麥巴比和尼馬的法甲豪門巴黎聖日耳門（5.1億元），但有趣的是，PSG無論是平均價值或單場最貴陣容，都落後曼城不少，當中最貴陣容以1.16億歐元之差「敗予」曼城，平均價值則低9500萬歐元。

曼聯今夏亦巨資收購球員。（Getty Images）

平均價值最高的第3名是曼聯的4.8億歐元，「紅魔鬼」在新帥坦赫格上任後，今夏用逾2億歐元增兵，值得留意的是，曼聯的單場最高身價陣容其實排在第2位，是10月16日0：0悶和紐卡素的6.4億歐元；而「最便宜」陣容，竟是在主場以2：1擊敗利物浦的一仗，僅3.52億歐元。

另外3支英超勁旅利物浦、車路士與阿仙奴則緊隨曼聯之後，佔據前六的餘下位置，第7和第8位是西甲雙雄皇家馬德里與巴塞隆拿，意甲強隊祖雲達斯排在第9位，德甲班霸拜仁慕尼黑則位列第10。

前10位球隊：

+ 5

新富豪球會紐卡素排在11位。（Getty Images）

前十以外，亦不難發現其他英超球會影子。獲沙特阿拉伯資金入主的紐卡素排在第十一位，另一支英超強隊熱刺則排第13，第15至18依序是阿士東維拉、狼隊、韋斯咸和列斯聯，李斯特城亦排第20，英超球隊在前20位中佔去了12席，遠比其他聯賽多。