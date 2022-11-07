英超｜阿仙奴贏波贏勢續居榜首　阿迪達終改口風仍留一線

英超「倫敦打吡」，阿仙奴作客史丹福橋，贏勢又贏波，憑加比爾馬加希斯一箭定江山，全取3分後續居榜首。曾經刻意淡化爭標機會的主帥阿迪達，今仗賽後承認兵工廠有力爭標。



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英超周日（6日）的倫敦打吡，由車路士主場鬥阿仙奴，奧巴美揚是今場賽前的話題人物，不過這名倒戈的前阿仙奴隊長沒有太多機會，戰至下半場中段被調離場。縱然兵工廠今仗作客史丹福橋，但踢得更主動，全場多達14次攻門，比車路士多9次。

奧巴美揚倒戈阿仙奴，可說是毫無表現。（Getty Images）

阿仙奴贏形勢外，同時憑加比爾馬加希斯接應角球建功，攻入全場唯一入球，作客小勝車路士，並以34分繼續高踞榜首。

阿仙奴作客1：0挫車路士 再挫Big 6球隊是時候談冠軍了？

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曾淡化爭標機會 阿迪達終改口

阿仙奴季初擊敗富咸取得4連勝時，主帥阿迪達當時被問及爭標機會，立即耍手擰頭並刻意淡化這問題，「我們不是爭標份子，如今剛開季，一切都言之尚早，聯賽是一場長途的馬拉松。」

聯賽已戰畢3分1，阿仙奴依然留在榜首，阿迪達終於改口，承認阿仙奴有力爭冠軍，但依然留一線，「是，我們今天是（爭標份子），畢竟足球世界瞬息萬變，可能明天已是另一局面，所以好好享受今天的勝仗。」

阿仙奴今季第3次擊敗「BIG 6」，難怪阿迪達非常興奮，完場後與眾將打成一片，齊齊享受勝利的喜悅。阿迪達坦言今場勝仗是一大強心針，「面對有世界級球員坐鎮的強隊，但我們也可發揮水準，小將們展示成熟一面，並在主導戰局的情況下贏波，這3分別具意義，是一場重大的勝仗。」

阿迪達賽後興奮得與眾將逐一擁抱。（Getty Images）

除了場上表現外，阿仙奴爭標也有往績支持。兵工廠對上一次稱霸英超已經是18年前，當年締造經典的不敗封王，在戰畢13場後得33分排榜首；阿仙奴如今同樣13戰卻已有34分，比當年還多1分，這個是否爭標的好兆頭？

阿仙奴在2003/04球季不敗封王，戰畢13場後，分數還要比今季低1分。（資料圖片／Getty Images）

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