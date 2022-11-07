英超︱利物浦作客險勝熱刺止血　沙拿梅開二度　比列錫中齊楣柱

英超周日尾場上演熱刺對利物浦的Big 6大戰，開季表現失色、作客未嘗一勝的紅軍，有個好開始——一對箭頭達雲紐尼斯與沙拿一次精彩配合，助利物浦開賽11分鐘領先1：0。40分鐘熱刺後防一次失誤，沙拿再入一球，半場利物浦帶着兩球優勢返入更衣室。

下半場熱刺瘋狂反撲追回一球，利物浦辛苦保住2：1勝果，終取得今季作客首場勝仗止血。



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紐尼斯與沙拿一次精彩配合，助利物浦作客熱刺先開紀錄。（Getty Images）

今夏身價8500萬英鎊加盟利物浦的紐尼斯（Darwin Nunez），被認為表現未如身價備受外界批評，尤其同一轉會窗投曼城的艾寧夏蘭特，17場英超和歐聯加起來已攻入海量的23球珠玉在前，完全將14仗攻入6球的紐尼斯比下去。

其實這位烏拉圭23歲前鋒近期表現愈戰愈勇，歐聯近3場分組賽均取得入球，惟利物浦今季英超表現飄忽，擊敗英超冠軍曼城後，接連敗在諾定咸森林和列斯聯兩支榜尾球隊手中。領隊高普再次排出對列斯聯一仗的4-1-2-1-2陣式，由紐尼斯夥拍沙拿打雙箭頭，終取得預期效果。

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紐尼斯甫開賽已十分活躍，3分鐘接應羅拔臣傳送後施以遠程炮，皮球掠門而過。他三番四次在左路接應隊友長傳，製造不少威脅，11分鐘已取得成果——又是羅拔臣的傳送，法明奴接應後分給紐尼斯，皮球位置不太理想，勝在夠腳長他在禁區左路一停一傳，精準送到沙拿腳下，埃及射手一控快腳即射，兩位箭頭一次配合，為利物浦先開紀錄。

熱刺落後下傾力反撲，哈利卡尼（Harry Kane）14分鐘右路傳中，比列錫頭槌頂中利物浦門將艾利臣肩膊後皮球中柱彈出，之後熱刺球員搶回皮球近門補中，又被艾利臣擒實。熱刺差點運氣未能扳平，更因一次犯錯，再次失球。

沙拿把握熱刺中堅迪亞犯錯，上半場40分鐘再入一球。（Getty Images）

40分鐘艾利臣大腳開出龍門球，熱刺中堅艾歷迪亞判斷失誤，將皮球頂給門將洛里斯時沒有留意對手已在附近，沙拿衝前搶到皮球推順起腳入網，個人梅開二度，上半場利物浦2：0領先熱刺。

下半場甫開賽熱刺即傾力反撲，48分鐘施斯隆左路傳中，比列錫近門第一時間撞射，門將艾利臣已投降，卻再次不敵門將的好朋友——門框，上半場中柱，下半場中楣，比列錫兩次入球黃金機會均只差半線，實在欠運。

卡尼為熱刺追近至1：2。（Getty Imgaes）

熱刺久攻不下，領隊干地68分鐘率先變陣，古路施夫斯基入替施斯隆，杜靴迪取代艾馬遜，這變動幾乎立即奏效——熱刺69分鐘終取得應得的入球，古路施夫斯基一記「手術刀」直線，哈利卡尼入楔射入追至1：2。

高普領隊眼見熱刺下半場佔強勢，74分鐘一口氣以軒達臣和居迪斯鍾斯，入替法明奴、艾利洛，為中前場重新注入活力。兩軍你一拳，我一腳，攻勢拳拳到肉，十分刺激，未到最後一刻仍勝負難分。

完場前熱刺包圍利物浦禁區狂攻，87分鐘利物浦以守將祖高美斯入替紐尼斯，88分鐘熱刺以盧卡斯莫拉入替比蘇馬，熱刺連番高空攻勢狂轟猛炸，紅軍血肉長城陣相當狼狽，補時階段要利用換人戰術浪費時間，以張伯倫入替沙拿，利物浦驚濤駭浪下終保住2：1勝果，今季英超首度作客全取3分。

英超聯賽榜

紐尼斯助沙拿走出低潮

利物浦全取3分後，13戰19分回升至第八位，熱刺以26分跌落第四，他們原先身處的第三位被周日再次贏波的紐卡素取代。阿仙奴擊敗車路士後以34分續居榜首，曼城以兩分之差守在次席。曼聯周日1：3負維拉後，仍然排在第五。

紅軍今季表現失去近季的穩定，一個好現象是新加盟的紐尼斯與隊友漸見默契，他的高度、速度和身體質素，令他輕易成為隊友長傳目標，從今仗可見，紐尼斯接應傳送後很少會選擇射門，更多時間是看準位置更佳的沙拿，為隊友鋪橋搭路。

沙拿季初的入球荒，亦是球隊苦苦掙扎的原因之一，受惠夥拍紐尼斯的雙箭頭陣式和對方二傳，埃及之王近4仗均有「士哥」，攻入5球。即使利物浦今季前路不易行，紐尼斯與沙拿配合開始踢出火花，對紅軍而言絕對是件好事。