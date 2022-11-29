世界盃2022｜英格蘭威爾斯同室操戈　為何英國會有多於一隊參賽？

今屆世界盃有兩支英國球隊參戰，分別是英格蘭及威爾斯，他們同屬B組。為何世界盃沒有一支英國隊？為何英國有特權可以派多於一支球隊參加世界盃？

首先，世界盃參賽球隊以足總而非國家為單位。英國是現代足球發源地，英國四地足總比國際足協還要歷史悠久，四地也是足球國際賽的起源。國際足協更特地為他們立例，訂明英國四地足總應各自被視為獨立的會員組織。



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英格蘭在今屆世界盃被編入B組。（Getty Images）

**11月29日（二）深夜3時：【B組】威爾斯對英格蘭**

今晚深夜3時，將會舉行最後一輪世界盃B組分組賽，由威爾斯對英格蘭。

英國擁有多少支國際足協代表隊？

不包括海外殖民地，只計英國本土的話，有4隊。他們分別是英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭。英國全名是大不列顛及北愛爾蘭聯合王國（The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland），由英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭四地組成。當中，英格蘭及威爾斯經外圍賽晉身今屆世界盃決賽周。

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英國本土由英格蘭、威爾斯、蘇格蘭及北愛爾蘭組成，四地各有獨立的足球總會。（網上截圖）

為何國際足協准許英國擁有4個足總及4支國家隊？

在國際足協的系統，並非以國家為單位，而是以足總為單位。在國際足協成立之前，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭足總早已存在。

英格蘭足總是全球首個足球總會，於1863年成立，所以英格蘭足總的英文名並沒有地名，只是叫Football Association。蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭足總（當時是愛爾蘭足總）分別在1873年、1876年及1880年成立。四地足總在1886年合辦國際足球總會理事會，負責修改足球規則。

蘇格蘭在歐洲區外圍賽附加賽不敵烏克蘭，未能闖入決賽周。（Getty Images）

首場足球國際賽在1872年舉行，由英格蘭對蘇格蘭。自此到1900年，大部分的國際賽皆英國四地對壘。直至19世紀末，才有其他國家隊參賽的國際賽。故此，英國是國際賽的起源之地。

國際足協到1904年才成立，7個創始國包括比利時、法國等歐陸國家，但不包括英國四地足總。當年英格蘭足總才是足球正統，最初不屑自降身價加入國際足協。新成立的國際足協並沒有什麼影響力，渴望英國四地足總加入，以增加國際組織的權威。英格蘭足總在1905年加入國際足協，其餘3個足總亦隨後加入。

威爾斯球星加里夫巴利。（Getty Images）

至今，英國在球壇的地位仍舉足輕重。國際足球總會理事會中，國際足協有4票，英國四地足總各有一票。

在國際足協的會章中，也有一條為英國四地足總而設條例。在第11章《加入資格》的第5條訂明：「4個英國的總會應該被視為獨立的國際足協會員。」故此，在歷史原因下，英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭可以各派球隊參加國際足協及歐洲足協的賽事。

2012年奧運的英國隊可一不可再。（Getty Images）

為何英格蘭不能參加奧運足球？

奧運參賽資格並非以足總為單位，而是奧委會。國際奧委會承認英國，但不承認英格蘭、蘇格蘭、威爾斯及北愛爾蘭。如果英國要派隊參加奧運，只能派一支英國隊。如果要英國派出一支英國足球隊，必先要英格蘭、蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭四地足總取得共識。

為何英國足球隊甚少參加奧運？

在20世紀初，英國隊曾多次參加奧運，在1908及1912年贏過奧運金牌。不過，蘇格蘭、威爾斯、北愛爾蘭足總之後擔心，與英格蘭聯合派隊打奧運，會影響他們在球壇的獨立性。故此，近幾十年，除了2012年英國主辦奧運那次罕見地派出英國隊參賽外，其餘奧運都沒有英國隊的身影。