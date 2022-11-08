世界盃2022｜世盃大使開波前惹公憤 公開稱「同性戀是精神病」
撰文：高詩琦
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2022世界盃尚有不足兩周便開鑼，然而主辦國卡塔爾涉及的人權問題一直是熱話，尤其是當地法律禁止同性戀相關行為，最高刑罰包括死刑，惹來不少反對聲音。
儘管卡塔爾方面一直極力降溫、聲稱歡迎任何性取向人士到訪睇波，但作為應屆世界盃大使之一的卡塔爾前國腳沙文（Khalid Salman），在近日一個訪問的言論惹起最新一輪公憤。
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德國電視二台（ZDF）近日播出紀錄片《Geheimsache Qatar》，當中包括沙文的訪問，這名60歲卡塔爾足球名宿被問及對於性小眾人士到訪該國的看法，沙文道：「有很多東西會在世界盃期間來到，就說說同性戀吧，最重要的是大家明白，所有（卡塔爾）人都會歡迎他們來，但他們要接受我們的規矩。」
沙文續道，他最擔心的是「小孩看見同性戀」，說：「他們會學壞的。」更具爭議的是，他直指同性戀是「精神問題」。
從紀錄片中可見，未幾便有一人進入鏡頭打手勢，示意兩人結束訪問，德國電視二台指：「世界盃籌委會的發言人負責陪伴及監管我們的採訪，當時他強行結束了這個訪問。」
為了表達對LGBTQ+的支持，有9支參與世界盃的歐洲球隊隊長己宣布會戴起「彩虹臂章」作賽，當中包括英格蘭，意味哈利卡尼亦會參與其中，英格蘭足總指出，會讓球員戴臂章作為反歧視及爭取平權的表態，不過國際足協同時有權就此判罰。
2022卡塔爾世界盃何時揭幕？
首場分組賽會在香港時間2022年11月21日凌晨零時展開。
2022卡塔爾世界盃有幾多支球隊參賽？
今屆世界盃有幾多場免費直播？
19場，播放時間及場次可按此。
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