2022世界盃︱巴西26人大軍名單出爐　法明奴落選　39歲艾維斯入圍

巴西國家隊公布2022世界盃26人大軍名單，大部分人選都屬正路，當中最大爭議位，就是已屆39歲、目前正在墨西哥搵食的老將丹尼爾艾維斯（Dani Alves）依然入選。

至於今季回勇、在利物浦攻入8球的前鋒法明奴（Roberto Firmino），以及阿仙奴正選中堅加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）均不在名單之內，同是具爭議的選擇。



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巴西公布世界盃大軍名單。（Getty Images）

巴西26人大軍名單：

門將：艾利臣比加（利物浦）、艾達臣摩拉斯（曼城）、韋華頓（彭美拉斯）



後衛：丹尼爾艾維斯（普馬斯）、丹尼路雷斯（祖雲達斯）、阿歷士辛度（祖雲達斯）、基爾臣比爾馬（祖雲達斯）、阿歷斯迪尼斯（曼聯外借西維爾）、艾達米列達奧（皇家馬德里）、馬昆賀斯（巴黎聖日耳門）、堤亞高施華（車路士）



中場：般奴古馬雷斯（紐卡素）、卡斯米路（曼聯）、費特（曼聯）、艾華頓列比路（法林明高）、法賓奴（利物浦）、盧卡斯柏基達（韋斯咸）



前鋒：尼馬（巴黎聖日耳門）、加比爾捷西斯（阿仙奴）、加比爾馬天尼利（阿仙奴）、安東尼（曼聯）、柏度古靴美（法林明高）、拉芬夏（巴塞隆拿）、李察利臣（熱刺）、雲尼斯奧斯（皇家馬德里）、洛迪高高斯（皇家馬德里）



巴西2022世界盃大軍名單。

前線年輕 後防多老將

巴西主帥泰迪（Tite）公布的世界盃26人大軍名單，外界反應最大的是利物浦前鋒法明奴落選。這位31歲鋒將今季全面回勇，19次上陣攻入8球，可惜仍不足以打動泰迪重召。至於在阿仙奴表現亮眼的加比爾捷西斯以及21歲新星馬天尼利雙雙入選。

事實上，巴西前線人腳相當年輕，領軍人馬尼馬以外，加比爾捷西斯、拉芬夏、李察利臣、柏度古靴美均為25歲；安東尼、雲尼斯奧斯22歲；馬天尼利、洛迪高高斯21歲，平均年齡只有24歲。唯一隱憂就是鋒線只有尼馬一個經驗戰將，因此外界對法明奴落選相當意外。

巴西預計正選陣容。（網上圖片）

泰迪在前鋒線選擇年輕活力，後防卻經驗行先。處於24歲當打之年的阿仙奴中堅加比爾馬加希斯繼續未獲徵召，成為阿仙奴陣中「三個加比爾」唯一落選名單的。

除了39歲的丹尼爾艾維斯之外，入選的還有38歲的泰亞高施華，丹尼路和阿歷士辛度亦已經31歲，迪尼斯29歲，馬昆奴斯28歲。比較年輕的只有25歲的比爾馬和24歲的艾達米列達奧。已124次代表巴西的艾維斯，繼2010、2014世界盃後，第三度入選，2018世界盃他因傷未有入圍，泰亞高施華則成為四朝元老。