世界盃2022｜孫興慜IG報平安　暗示將戴面罩為韓國披甲

韓國球星孫興慜上周踢歐聯面部受傷，證實眼眶骨折，需要接受手術。早前有報道指，「孫仔」的手術順利，情況樂觀，醫療團隊認為他有望趕及參加世界盃。這名熱刺前鋒周三（9日）在instagram向支持者報平安，並暗示會戴上面罩為國家隊在世界盃披甲上陣。



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孫興慜在ig以韓文及英文向支持者表示感謝，他表示：「你好！在過去一周我收到無數的支持和鼓勵訊息，我想說非常感謝您。我收到了很多人的支持和鼓勵的訊息，我細讀過後獲得了很多力量。 在世界盃上為自己的國家效力，是許多孩子成為足球運動員後一直堅持的夢想。直到今天，這個夢想在我心中也沒有改變。」

孫興悠在韓文帖文之中，特別提到：「當我想到過去兩年左右，世人一直耐心戴着口罩，我將要在世界盃比賽中戴着面罩根本是微不足道。 就只有1%的機會，我也會用最快的速度去實現這個機會，成為我美麗的韓國世界盃代表。」

孫興慜面部受傷，在周中歐聯退下火線。（Getty Images）

30歲的孫興慜周中代表熱刺出戰歐聯對馬賽時受傷，退下火線，賽後證實需要接受手術，未知能否趕及世界盃復出。孫興慜原定周六接受手術，但為爭取多一日時間恢復，手術提早一日於周五進行。

英國《每日電訊報》報道，孫興慜的眼眶有4處骨折，他在周五手術成功。報道稱，孫興慜的手術如預期般順利，情況樂觀。醫療團隊有信心，孫興慜可以趕及參加世界盃。

韓國隊世界盃首戰，將於11月24日對烏拉圭。（Getty Images）

卡塔爾世界盃在11月20日揭幕，韓國隊首場會在11月24日對烏拉圭，接着在28日對加納，到12月2日對葡萄牙。

韓國H組分組賽賽程（香港時間）



11月24日（星期四） 晚上9時 韓國對烏拉圭

11月28日（星期一） 晚上9時 韓國對加納（ViuTV免費直播）

12月2日（星期五） 晚上11時 韓國對葡萄牙

