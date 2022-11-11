大帽山「貓屋」通道遭政府封閉　熱爆行山景點來自俄國藝術家創作

經過月初打風及陰雨綿綿的天氣後，這個周末天色放晴，相信會吸引不少市民行山遠足。正值芒草季節，山坡一片金黃，預計大東山及東洋山兩大賞芒草熱點會人山人海。不過，大帽山說不定會比大東山及東洋山更旺，全因近期山界大熱的新景點「貓屋」！然而，有今日山友報料，往「貓屋」的通道已被地政總署的膠帶封閉，並張貼政府土地的告示。



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大帽山「貓屋」是近期行山打卡的大熱景點。（顏銘輝攝）

近個多星期，不少網上行山群組或專頁都分享了大帽山「貓屋」的照片，網民都大讚這幅塗鴉畫得可愛，貓兒栩栩如生。塗鴉巧妙地利用牆身，運用了在平面繪出立體深度的技巧，令人覺得貓兒捲曲在一個紙皮箱內，眼瞪瞪地望住各觀光客。

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塗鴉右上角有個Instagram的帳戶名稱，主人是一位來自俄羅斯的藝術家，他的社交網站上有大量在牆上繪畫的作品。他在10月20日分享了繪製「貓屋」的影片，只見他拿起噴漆，行上大帽山，找到這間荒廢的石屋，開始塗鴉，更見他在夜晚都開住電筒繼續畫，將一堵平平無奇的牆壁變成藝術品。

這幅塗鴉壁畫位於大帽山北坡約870米高處的荒廢石屋，據講石屋以前是英軍的軍事設施。荒廢石屋的牆上被繪上貓兒，山友都稱之為「貓屋」。記者周四（10日）到訪，前往「貓屋」途中要經過一道破爛的鐵閘，閘上沒有標示這是政府設施，或者是屬於哪一個政府部門管理。期間，遇見一位男子騎電單車上山，在破爛的鐵絲網圍上沒有標籤任何字眼的橙色膠帶。

記者周四早上到訪，遇見一位男子在鐵絲網圍上橙色的膠帶。（顏銘輝攝）

周四所見，鐵閘的破洞上只有兩條象徵式的橙色膠帶，遊人可以輕易通過，當時並沒有任何警告或告示。（顏銘輝攝）

今日（11日）有山友在網上行山討論區報料，鐵閘已被綁上多條寫上「地政總署」及「不准進入」的膠帶，將鐵閘的大洞封住。在鐵閘上，張貼了一張發自元朗地政處的告示，表示這是政府土地，「不准擅闖、不准佔用、傾倒、挖掘及耕種，違者會被檢控」。記者向提供照片的山友查詢，她表示今早行大帽山途中，未行到「貓屋」已經聽到其他山友表示「剛封了」。