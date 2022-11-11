香港十大芒草行山勝地｜由行馬路到進階路線　捉緊深秋尾巴賞美景

將踏入11月，代表一年一度的芒草季節已到。記者10月底行山，到訪大東山、二東山及蓮花山，發現芒草盛放，在黃昏下綻放金光，吸引不少行山人士打卡拍照。雖然芒草是山上常見的植物，但在部分山頭長得特別茂盛，配合天時地利，成為行山打卡熱點。



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每年10月到11月是觀賞芒草的好季節。（顏銘輝攝）

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踏入10月底，已經到了芒草旺季，大東山上的行山人士紛紛駐足拍照。（顏銘輝攝）

【較容易路線】

上落山以行馬路為主，少部分路段經山徑，而且交通較方便，鄰近市區，適合新手及一家大小。大老山及東洋山近頂位置才多芒草；至於大帽山道沿路有芒草，所以不一定行到最高，行山人士可以適時按體能回頭下山。

大老山鄰近市區，也是觀賞芒草的好地方。（山全部都係山提供）

芒草山頭：大老山

大老山是難度最低的賞芒草路線，幾乎全程行馬路，適合一家大小享受郊遊。行山人士可以選擇從黃大仙站搭18M小巴，到慈雲山法藏寺落車，沿沙田坳道的馬路上山，途中經過沙田坳會有士多補給，再沿馬路到吊草岩。慈正邨後有慈觀古道直登吊草岩，但攀升較急，會較吃力。沿沙田坳道續走，接走飛鵝山道，開始見到馬路邊有芒草叢。愈近577米的大老山山頂，芒草就愈茂盛。

建議行山路線：慈雲山法藏寺 > 沙田坳 > 吊草岩 > 飛鵝山道 > 大老山（沿路折返）

路程：8公里

需時：4小時



大帽山近山頂一帶的芒草。（顏銘輝攝）

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芒草山頭：大帽山

由荃錦坳行上大帽山，全程行大帽山道的馬路，安全易行，適合合家歡的郊遊旅程，而且荃錦坳有士多補給。行山人士可以在荃灣如心廣場搭51號巴士到郊野公園站下車，沿大帽山道不斷上斜即可。愈近大帽山頂，芒草數量愈多，它們長在馬路旁，芒草叢集中在海拔700米以上的區域。最近大帽山「貓屋」成為熱門景點，相信會有很多人搭車上山，要有人山人海的心理準備。

建議行山路線：荃錦坳 > 大帽山道（沿路折返）

路程：8.8公里

需時：4小時



東洋山頂長滿芒草。（山全部都係山提供）

芒草山頭：東洋山

東洋山頂一帶全是芒草，十分壯觀，可說是繼大東山後芒草量最密集的山頭。行山人士可以從德望學校出發，經清水灣道行到飛鵝山道，沿馬路不斷上斜，至大老坳後，便見東洋山在眼前。攀登東洋山的一小段衛奕信徑較崎嶇，建議穿行山鞋。在11月的周末假期，預計東洋山會有很多遊人。

建議行山路線：德望學校 > 飛鵝山道 > 大老坳 > 東洋山（沿路折返）

路程：8.4公里

需時：4小時



【大東山一帶路線】

大東山一帶是香港觀賞芒草的勝地，附近的二東山及蓮花山也有不少芒草叢，行山人士可以鳳凰徑第2段為主軸遊覽。有意上山打卡的朋友，可以按時間及能力設計路線。如果想悠閒一點，可以只走大東山；如果有餘力的話，連走三山也無不可。

大東山是香港首屈一指觀賞芒草的山頭，芒草範圍相當廣。（顏銘輝攝）

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芒草山頭：大東山

香港第三高峰大東山是著名的賞芒草勝地，每年秋天，遊人絡繹不絕。從東涌搭大嶼山巴士3M至伯公坳下車，沿鳳凰徑登大東山，上到海拔六百多米後，便進入芒草區域。沿鳳凰徑的大路登山，繞過大東山山頂，行落爛頭營，徑旁全是芒草堆，目不暇給。

大東山睇芒草須注意難度 附推介路線、交通、攝影攻略｜行山

建議行山路線：伯公坳 > 鳳凰徑第2段 > 爛頭營（沿路折返）

路程：4.4公里

需時：3.5小時



在二東山上，可以欣賞爛頭營及大東山的景色。（顏銘輝攝）

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芒草山頭：二東山

二東山就在大東山旁，相隔爛頭營。跟大東山一樣，二東山也是滿山芒草，還有一些石屋作點綴。行完大東山的朋友，有時間及氣力的話，可以離開鳳凰徑，沿小徑登上二東山山頂。從頂可以俯瞰爛頭營的景色，欣賞這片平脊上的芒草。

建議行山路線：伯公坳 > 鳳凰徑第2段 > 爛頭營 > 二東山（沿路折返）

路程：5.6公里

需時：4小時



在雙東坳另一邊的蓮花山，是個較冷門的賞芒草地點。（顏銘輝攝）

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芒草山頭：蓮花山

依次序由西至東再往東北，大東山及二東山後就到蓮花山，蓮花山與二東山之間隔住雙東坳，那裏是鳳凰徑途經的地方。上落蓮花山的路較崎嶇，比二東山困難及吃力。芒草集中於雙東坳及蓮花山近頂的位置。如果行山人士想連走大東山、二東山及蓮花山，需要預留更多時間及體力。

建議行山路線：伯公坳 > 鳳凰徑第2段 > 爛頭營 > 雙東坳 > 蓮花山 >雙東坳 > 南山

路程：7.3公里

需時：5小時



天涯何處無芒草 何必逼去大東山

【較困難路線】

禾秧山、黃牛山、彌勒山及飛鵝山近頂的位置都長有芒草，但路線難度較高及崎嶇，並非沿漁護署管理的山徑到賞芒位置。這幾座山頭適合具行山遠足經驗人士。

大帽山附近的禾秧山也有不少芒草。（顏銘輝攝）

芒草山頭：禾秧山

禾秧山並沒有官方行山徑途經，路況較崎嶇，而且多分岔路，適合豐富經驗的行山人士挑戰。行山人士可以由城門水塘出發，先沿龍門郊遊徑走，之後行小路繼續攀升，經石天門至禾秧山頂。由禾秧山到妙高台一帶都有不少芒草，之後接走大帽山道下山。有餘力的話，可以連賞禾秧山及大帽山的芒草。

建議行山路線：城門水塘 > 龍門郊遊徑 > 石天門 > 禾秧山 > 妙高台 > 大帽山道 > 荃錦坳

路程：7.2公里

需時：5小時



芒草山頭：黃牛山

黃牛山及水牛山一帶也是賞芒草的好地方，位置集中在近山頂及山脊的高位。往黃牛山的朋友可以選擇從黃泥頭起步，沿山徑行上石芽背，再接較崎嶇的小徑登黃牛山。之後，沿山脊行往水牛山，再落花心坑回黃泥頭。

了解更多：【芒草行山路線】沙田廣源上黃牛山 探秘石城尋打卡勝地天窗石

建議行山路線：黃泥頭 > 石芽背 > 黃牛山 > 水牛山 > 花心坑 > 黃泥頭

路程：6公里

需時：4小時



近彌勒山山頂也有一堆堆的芒草。（顏銘輝攝）

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芒草山頭：彌勒山

雖然漁護署有條彌勒山郊遊徑，但此徑只繞山腰，不經山頂，所以要登彌勒山頂的話，要行崎嶇的小徑。行山人士可以由昂坪市集起步，沿360救援徑走至彌勒山轉向站，之後沿小徑攀升。直至近山頂位置，山坡長滿芒草，十分壯觀。

建議行山路線：昂坪市集 > 360救援徑 > 彌勒山轉向站 > 彌勒山 > 東山法門 > 昂坪市集

路程：4.7公里

需時：3小時



由倚天脊上飛鵝山，再由飛鵝山往象山及東山，沿路都會見到芒草。（顏銘輝攝）

+ 1

芒草山頭：飛鵝山

飛鵝山是另一個賞芒草都不錯的地點，除了沿飛鵝山道那邊的樓級上山外，可以選擇較高難度的倚天脊。倚天脊由札山道起步，不斷攀升，路況較崎嶇，有些路段需要手腳並用，難度較高。到接近山頂的位置，會見到愈來愈多的芒草。接着，往象山及東山方向行，山脊上都有不少芒草叢。

建議行山路線：德望學校 > 札山道 > 倚天脊 > 象山 > 東山 > 飛鵝山道 > 札山道 > 德望學校

路程：7.6公里

需時：4.5小時

