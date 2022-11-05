烏蛟騰行山｜登馬頭峰享船灣淡水湖美景　落大峒經苗三古道兜一圈

今日天晴炎熱。藍天白雲下，景色極美。近來行山，每次都遇到黃蜂，最好避開密林，選在山脊上的路走，有景又有風。

（出發日期：2022年6月26日）



今日行橫嶺上的淡水湖郊遊徑，烏蛟騰起步，經馬頭峰，到大峒便落下苗田。這段郊遊徑寬濶易行，落差不大，就算在烈日下，可以撐起雨傘，也不致中暑。

▼按圖看清路線及沿途風景，烏蛟騰起步上馬頭峰、赤馬頭、雞仔峒👇👇👇

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雞仔峒是全日的最高點。以為到雞仔峒便舒服了。原來還有一個山坳才到橫嶺坳。橫嶺坳沒有可供休息的地方。這裏可以轉左落山回烏蛟騰。不過想到這條路要穿過很密的草叢和灌木，很大機會遇上黃蜂竇。還是走大路好。這條路一直可以看到淡水湖、將軍掛劍、赤門，風景不錯。

▼按圖看清路線及沿途風景，登橫嶺坳、大峒落下苗田👇👇👇

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【本文獲「山水小組」授權轉載。】