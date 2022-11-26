世界盃講古．墨西哥｜永遠不在強隊之列　球迷回憶裏卻有最濃星味

從1994到2018世界盃7屆賽事，只有兩支球隊悉數突破分組賽，其中一隊是5屆冠軍巴西，而另一支卻非德國、意大利、阿根廷等傳統勁旅，而是墨西哥。可是，這個中北美王者在這7屆賽事都不約而同地在16強止步。



作者：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



墨西哥的足球，就如國家那樣，一直被世人低估。墨西哥幅員廣闊，國土面積排全球13；人口接近1.3億，排全球第10。雖然國內貧富懸殊嚴重，但國家總GDP長期排在全球前20名內。但很少人會覺得墨西哥是世界強國之一，在足球世界亦然。

墨西哥曾兩次主辦世界盃，連同下屆與美國及加拿大合辦，將是主辦次數最多的國家；其世界排名也一直佔據中前位置，現時的排名13，他們平均的排名也有第15。墨西哥的本土聯賽發展蓬勃，其中一個指標是，據2019年的數字，其聯賽的外援數目達289名，是拉丁美洲中最多的。墨西哥在世界盃曾兩度躋身8強（70及86兩屆，都有主場之利），而且也是巴西之後連續晉身次圈次數最多的球隊。然而，你永遠不會覺得墨西哥是強隊。

曉高山齊士經典畫面。（Getty Images）

這個長期在中北美洲稱霸的國家，在世界足壇的位置確實很尷尬，過去卻不乏球星，例如前皇家馬德里鋒將曉高山齊士，射術不得了，曾5奪西甲神射手，在1985至92年效力皇馬283場射入了208球，也以38球保持單季聯賽入球最多的紀錄好一陣子，直到C朗拿度在2011年才以40球打破。但他最叫我印象深刻的，不只是他經常以倒掛金鈎等高難度動作建功，而且每逢入球後，都打個空翻慶祝，原因是其姊姊是一名體操運動員並曾參加了蒙特利爾奧運，他很以此為榮。

花蝴蝶甘波斯。（Getty Images）

山齊士是前鋒，入波多很正常，但如果一個門將職業生涯也攻入過34球，會不會太過分？說的是「花蝴蝶」甘波斯。甘波斯身高只得1.68米，以門將來說實在太矮小，但他以超強的反應、彈跳力彌補身形的劣勢，看他撲波簡直就像貓一樣，他封單刀尤為出色，每每趁對手來不及反應之際已橫身臥地把皮球擒住。

而且因為速度奇快，腳法一流，所以甘波斯不單是球隊防線的清道夫，有時他接到皮球後，索性引球出擊策動反擊。他的傳奇還不止於此，因為他是前鋒出身，所以有時教練為改變戰局，會將他調任前鋒，所以他在上半場穿門將球衣，下半場穿起場區球衣比賽的畫面，可謂見怪不怪。

說起球衣，也是甘波斯的一大個人特色，他會自行設計色彩非常繽紛的球衣落場比賽，加上場場左飛右撲，便獲得「花蝴蝶」的綽號。可惜他在國際舞台上最輝煌的時刻，山齊士已近球員暮年，兩人在世界盃並肩作戰就只有1994的一屆對挪威的一場賽事。

甘波斯的彈跳力驚人。（Getty Images）

甘波斯腳法同樣不俗。（Getty Images）

數墨西哥在世界盃的經典人物，還有「青蛙王」白蘭高。青蛙王的綽號源於其招牌過人動作——以雙腳夾起皮球，在兩名守將夾擊中突圍，這一招在1998世界盃使出時，令兩名韓國球員呆若目雞，其實他這個絕招在平時也經常使用，名曰Cuauhtemiña，就是其名字Cuauhtémoc的演化，但中文傳媒則以其貌似青蛙跳，所以稱他為青蛙王。白蘭高參加過1998、2002及2010世界盃，2006一屆則因與主帥拿路比關係惡劣而沒有入選。

墨西哥近年還有「小豆」靴南迪斯受球迷關注，當然主因是他曾效力曼聯，雖然他以52球成為國家隊歷來的神射手，且在過去3屆決賽周都有進帳，但年屆34歲的他似無復當年勇，未獲教練馬天奴重召第4度征戰世界盃。

事實上，墨西哥一直不乏好手，為什麼在世界盃難有突破佳績，我也解釋不到，今年星味可能是歷屆最為黯淡，但2012倫敦奧運時也沒有人會覺得他們於決賽可以擊敗擁有尼馬、奧斯卡、堤亞高施華壓陣的巴西，或許當年的奪金功臣赫達靴里拉及魯爾占美尼斯，在卡塔爾能為墨西哥突破16強魔咒也說不定？