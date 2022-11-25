世界盃講古｜回看非洲隊世盃歷史　命途多舛只因比利的祝福嗎？

非洲球隊在世界盃表現時有驚喜，但最佳戰績也只是躋身8強，上屆更是5支球隊悉數於首圈出局，是1986年以來的首次，今屆首輪5隊也只得2和3負。比利多年前已看好非洲兵團有朝一日能贏得世界盃，那非洲軍是敗於巴西球王的「烏鴉嘴」，還是有什麼深層次原因？



作者：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



早於1934年第二屆世界盃已見非洲球隊的身影，那時的賽制是淘汰制，埃及以2：4不敵匈牙利，便結束非洲隊伍首次征戰世界盃的旅程。然後相隔36年，才再有非洲隊於世盃亮相，摩洛哥雖然在分組賽包尾，但總算逼和保加利亞後取得非洲的第一分。突尼西亞在1978年以3：1輕取墨西哥，是非洲隊在世盃的首次勝利。

1982年世界盃，阿爾及利亞曾力克西德。圖為阿爾及利亞鬥奧地利的賽事。（Getty Images）

之後非洲球隊的表現愈來愈好，1982年阿爾及尼亞力挫西德、4年後摩洛哥以首名姿態躋身次圈，再4年後喀麥隆更以1：0爆冷擊敗有馬勒當拿壓陣的上屆盟主阿根廷，在38歲老將米拿帶領下躋身8強，僅2：3不敵英格蘭（米拿在4年後對俄羅斯再有入球，刷新個人保持的世盃最老入球紀錄）。非洲隊伍最接近打入4強的一次，則是2010世盃的加納，他們8強面對烏拉圭於補時最後一刻有入球良機，但先遭蘇亞雷斯在白界前用手拍走皮球，然後基恩主射極刑卻告宴客，最終更在互射12碼階段遭淘汰。滿以為非洲勁旅可再進一步，近3屆卻未有突破成績。

喀麥隆在1990世界盃首仗便擊敗阿根廷，一路殺入8強才敗於英格蘭腳下。（Getty Images）

事實上，除了「米拿大叔」，非洲近30年出產的球星無數，例如：三料足球先生韋亞、為車路士打天下的杜奧巴，到近期則有利物浦踢到曉飛的沙拿與沙迪奧文尼等。若用國家隊來計算，據轉會網站Tranfer Market統計，今屆非洲5支參賽隊伍中身價最高的是塞內加爾，總身價達3.08億歐元，雖然跟總身價逾10億歐元的英格蘭與巴西等勁旅有一定距離，但與有迪布尼壓陣的比利時（3.38億歐元）、上屆亞軍克羅地亞（3.59億歐元）已相去不遠了，也側面證明這支應屆非洲冠軍的實力有多強。

今屆瑞士鬥喀麥隆賽前，喀麥隆名宿米拿（左二）在喀麥隆足總主席伊度奧（中）陪同下，接受國際足協頒授獎狀。（Getty Images）

人才輩出、整體實力也強，那非洲隊伍的問題在哪？比較表面的原因，其一是非洲旅歐球員眾多，甚至像塞內加爾的艾度亞文迪及高列巴尼本身就在法國出世，所以就算人人個人能力出眾，但回到國家隊卻是一盤散沙，在國際舞台上自然難與勁旅抗衡。這也解釋了，塞內加爾為何找來名宿Aliou Cissé掌帥，與其說看中其戰術運用，不如說希望藉他的前輩身分鎮住一眾大牌球星。

喀麥隆也有樣學樣，名將伊度奧去年獲選國家足總會長後，第一件事就是踢走教練東尼干斯卡奧，起用其前隊友、擁有最多國家隊喼帽的桑治（Rigobert Song）接掌國家隊，大抵伊度奧也沒忘記，自己以前也是「麻煩友」，一度以管理業餘等理由，杯葛國家隊，所以必須有個「大佬」來壓住場。

伊度奧獲選喀麥隆足總會長後，第一件事就是起用前隊友、擁有最多國家隊喼帽的桑治接掌國家隊，找個「大佬」壓場。（Getty Images）

然而，非洲各國的足總管理又的確十分混亂，剋扣獎金、貪污賄賂等醜聞屢見不鮮，近年比較大宗的是，加納足總會長Kwesi Nyantakyi在2018年被拍得在酒店收取賄款，他在影片中聲言自己在國內「無所不能」，事後辭職的他雖然否認控制賽果，但他還是被國際足協判罰終身不得參與足球活動（及後減刑至15年）。

上層管理有問題，連帶各自的本土聯賽也搞得不好，有天份的球員寧願早點出走歐洲博一博，也不會視本土聯賽作跳板，但這又陷入另一個惡性循環——國腳們凝聚力不夠，各施各法下國家隊沒有一套踢球風格，如果看看贏得世界盃的勁旅如巴西、意大利、西班牙及德國等，本身都有很強的聯賽，於是能提供源源不絕的優秀人才，而且國家隊就算轉了教練，比賽戰術也不會偏離得太遠。非洲球隊顯然還沒發展到這樣的成熟。

摩洛哥主將薛耶治（Hakim Ziyech），能帶領球隊走多遠？（Getty Images）

今屆賽事前，伊度奧說非洲球隊已準備好了，擁有足夠的實力與經驗去奪冠，今屆的決賽將是喀麥隆擊敗摩洛哥，成為首支捧走世界盃的非洲球隊。可是，看罷首輪賽事，5支非洲隊都沒冠軍相，實力最強的塞內加爾少了文尼後，攻擊失去重心，其他幾隊也乏善足陳，比利的預言，恐怕又要多等4年了。