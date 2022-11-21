世界盃講古｜修夫基一字記之曰「抄」　英格蘭將荷度心法進行到底

英格蘭是現代足球的發源地，三獅女足在今年的女子歐國盃封后，球迷一直叫嚷Football's coming home也毋須尷尬了。那麼男足又怎樣？他們上次於大賽奪冠，已要數到1966年，英格蘭要重溫好夢，似乎還要看看勝率僅次藍西爵士的修夫基了。



文：胡蘇

睇世界盃資歷40年，做了體育傳媒超過20年；愛足球，也愛說足球的故事。



英軍主帥修夫基球員時代同期是硬橋硬馬的蘇甘保、阿當斯，他卻屬英格蘭少數的用波型中堅，甚至是包抄準繩的清道夫；到接掌三獅，並沒崇尚高Q大腳的英式足球，排的不是傳統的4-4-2，反而多用4-5-1、3-5-2等歐陸式陣式，這似乎是師承荷度的。

修夫基（後）排陣，充滿荷度（前）的影子。（Getty Images）

英格蘭參加1998法國世界盃時，由荷度領軍，這名球員時代踢法優雅的主帥喜歡用3名中堅（修夫基有時是其中一人），雙防中，左右翼衛跑上跑落，史高斯任進攻中場，前鋒本身是舒利亞搭舒寧咸，但奧雲初出茅廬即有驚世演出，於是荷度便改用一高一快的組合。這個陣式與配搭，是不是熟口熟面？對的，修夫基接掌英軍後，便照抄，甚至連用原本在球會打開右後衛而於國家隊改任右中堅的招數，都抄足，荷度用加利尼維利，修夫基則用基爾獲加。前線上，當年是舒利亞做柱躉奧雲做跑狗，現在則換上哈利卡尼跟史達寧。

修夫基今年能否將獎盃帶回家？（Getty Images）

雖然修夫基受前英格蘭及米杜士堡主帥雲拿保斯影響很大，但排兵佈陣卻充滿荷度的影子，畢竟，除了修夫基外，荷度可是英籍主帥當中，勝率僅次1966世盃冠軍教頭藍西爵士，達到60.5%，比1990世盃率軍躋身4強的卜比笠臣爵士（勝率49.5%）還要高；而4強，恰恰是修夫基接掌前，英軍的最佳戰績。

有趣的是，卜比笠臣當年也是排三中堅陣式的，鐵血隊長畢查搭獲加及麥克胡禮，確保防線有足夠人數，中前場則非常進取，班尼斯與華度任兩翼，中場除了天才橫溢的加斯居尼，有時不配置防中，索性用上擅長後上入楔的柏列；這支英軍僅於準決賽互射12碼階段不敵如日方中的西德，已值得讚揚。

修夫基接掌英軍後照抄荷度，甚至連用原本在球會打開右後衛而於國家隊改任右中堅的招數，都抄足，荷度用加利尼維利，修夫基則用基爾獲加。（Getty Images）

講古講到這裏，你是否已進入修夫基的思考模式？似乎參考前人的三中堅陣式，是他致勝戰術的根本，但準備一個大賽起碼要有6名中堅輪換，史東斯、迪亞當打，但然後呢？難道要重用在球會都踢得患得患失的明斯或高美斯？所以修夫基死撐馬古尼，因為其頂上功夫確實在英軍中無出其右，而只要將防線移後，他轉身慢的弱點也可彌補。至於常為人戲謔選了4名右閘，但其實查比亞與阿諾是翼衛，基爾獲加及域斯占士則於右中堅輪換罷了，占士也是可靠的翼衛，可以讓調動更靈活。當然，獲加及占士都告受傷，應該會打亂修夫基的如意算盤。

修夫基死撐馬古尼，因為其頂上功夫確實在英軍中無出其右，而只要將防線移後，他轉身慢的弱點也可彌補。（Getty Images）

藍西爵士的勝率是61.1%，修夫基現時是60.5%，4年前率隊打入4強，上年又入過歐國盃決賽，是否有機會再進一步？先不說修夫基有時會「跳掣」（譬如上年歐國盃決賽英格蘭於主場溫布萊迎擊意大利，他竟然臨完場換入辛祖及拉舒福特結果雙雙在互射12碼階段宴客，斷送冠軍），相比66年有傳奇門將哥頓賓士把關、具領袖風範的隊長卜比摩亞壓場，還有唯一於世界盃決賽大演帽子戲法的靴斯攻堅，今屆英格蘭僅哈利卡尼稱得上是世界級，似乎星味真的太黯淡了吧？要讓Football comes home，修夫基可以考慮抄荷度抄到足，說的是荷度執教熱刺時改良其3-5-2陣式，將利物浦中場列納帶到白鹿徑，拖後任中路守將，看中的是其視野及長傳能力。列納是玻璃腳，荷度的實驗以失敗告終，但修夫基麾下正好有個高亞迪（Conor Coady），又是來自利物浦，又是中場出身，視野及長傳到家，且轉做中堅多年，防守力肯定好過當年的列納，由他做英軍反守為攻的起點，總好過還依賴「麥麥送」吧？

高迪（Conor Coady）可會是英格蘭的X Factor？（Getty Images）