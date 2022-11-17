世界盃2022｜基爾獲加勢缺陣英格蘭首仗 「之後比賽我會準備好」
撰文：黎建明
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2022卡塔爾世界盃揭幕在即，上月才接受手術的英格蘭後防球員基爾獲加（Kyle Walker）周三（16日）時有隨隊操練，然而他表示自己未必能趕及英格蘭對伊朗的B組首場比賽。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
效力曼城的基爾獲加在10月初的曼市打吡中左邊鼠蹊受傷，並在接受手術後養傷至今，然而英格蘭主帥修夫基仍把他選入世界盃大軍名單。
獲加在周三時與其他隊員一起完成訓練，他接受訪問英國獨立電視台（ITV）訪問時，未確認自己會在首場比賽上陣，「修夫基將決定我會否對伊朗上陣，我覺得現時距第一戰時間太短，自己未必能回到比賽狀態，然而之後的比賽我會準備好。」
獲加表示自己能迅速復出，實有賴曼城與英格蘭的物理治療師的照顧，「可以代表國家出戰本身就是極大的成就，今次自己在受傷後仍能入選，令這次為國出戰更為特別。」
英格蘭在B組的首場比賽將在香港時間11月21日（星期一）晚上9時舉行，對手將是亞洲代表伊朗，第二場比賽則是在11月25日（星期五）深夜3時舉行，屆時英格蘭將迎戰美國。
英格蘭B組分組賽賽程（香港時間）
11月21日（星期一）晚上9時 英格蘭VS伊朗（ViuTV免費直播）
11月25日（星期五）深夜3時 英格蘭VS美國
11月29日（星期二）深夜3時 英格蘭VS威爾斯
世界盃2022 英格蘭B組對手有哪幾隊？
伊朗、美國、威爾斯。
英格蘭除基爾獲加外，還有哪些右閘？
捷比亞與阿歷山大阿諾特，中堅賓韋特有需要時亦可客串右閘。
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