世界盃2022︱英格蘭馬古尼練波技驚四座　網民建議改打前鋒︱有片

英格蘭在香港時間周二（21日）晚上9時對伊朗，球隊在炎熱天氣下積極備戰，效力曼聯的中堅哈利馬古尼（Harry Maguire）「技驚四座」，有網民更揚言他是巴西射手朗拿度（Ronaldo）跟意大利鐵衛馬甸尼（Paolo Cesare Maldini）的混合體。



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雖然馬古尼今季在曼聯上陣時間有限，但英格蘭主帥修夫基仍向他投下信任一票，徵召該名後衛出戰世界盃。網上流傳一段英軍抵埗後的練習短片，片中馬古尼猶如「球王」上身。

他在小型練習賽中先搶去布卡約沙卡（Bukayo Saka）的腳下球，再順勢用施丹轉身避過守衛。他面對高亞迪（Conor Coady）上前封位，連續兩次在起腳前使出假動作，騙得對方失位後施射，但射門卻被尼克普比（Nick Pope）撲走。

縱使結果不完美，但無阻網民對馬古尼的讚美，有人笑言他回歸英軍後突然變強，有機會透過今次大賽「自我救贖」，更打趣指他成為了朗拿度與馬甸尼的混合體。

哈利馬古尼雖在曼聯失寵，但仍獲修夫基信任。（Getty Images）

有網民建議英軍可以把馬古尼視為秘密武器，必要時讓他改踢前鋒。

今季曼聯曾將這「妙計」成真，歐霸盃分組賽次循環對皇家蘇斯達，坦赫格試過後備換入馬古尼，跟C朗拿度組成雙箭頭，以爭取更佳得失球差上榜首。不過最後事與願違，不知道修夫基又會否考慮這有趣的戰術。

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