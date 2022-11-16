世界盃2022｜B組總覽：英格蘭不能輕敵　美國伊朗威爾斯齊爭晉級

2022世界盃B組：上屆殿軍英格蘭是B組的種子隊，牌面略高，但其餘對手實力不弱，晉級也絕不輕鬆。B組是今屆唯一一組4支球隊的世界排名俱在前20位。伊朗、美國及威爾斯都有力爭取16強席位。B組首名出線的隊伍會遇上A組次名，而B組次名就將鬥A組首名。



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B組賽程：

11月21日（一）晚上9時：英格蘭對伊朗（ViuTV免費直播）

11月21日（一）深夜3時：美國對威爾斯

11月25日（五）晚上6時：威爾斯對伊朗

11月25日（五）深夜3時：英格蘭對美國

11月29日（二）深夜3時：威爾斯對英格蘭、伊朗對美國



英格蘭被列入世界盃B組。（Getty Images）

世界排名第5的英格蘭近年大賽成績好轉，上屆俄羅斯世界盃入到4強得殿軍，去年在歐國盃更殺入決賽，惜負意大利得亞軍。不過，他們在今年的歐國聯成績慘淡，墊底降班，還看他們能否及時在世界盃回勇。英格蘭有右閘列斯占士受傷，但基爾獲加趕及傷癒入選。英格蘭的重心球員包括隊長哈利卡尼，他是上屆世界盃神射手，防中迪格蘭賴斯、中堅史東斯及哈利馬古尼也是不可或缺的。

美國中場基奧雲尼雷拿。（Getty Images）

世界排名第16位的美國在中北美洲區最後一圈以第3名晉級，事隔一屆後重返決賽周。美國擁有不少外流歐洲的國腳，中前場骨幹包括車路士前鋒基斯甸普列錫、多蒙特中場基奧雲尼雷拿、祖雲達斯中場韋斯頓麥堅尼及列斯聯中場艾朗臣。

伊朗被列入世界盃B組。（Getty Images）

伊朗世界排名20位，是亞洲排名最高的球隊，由葡萄牙名帥昆洛斯領軍。伊朗雖然是亞洲首屈一指的勁旅，攻守平衡，但他們在對上兩屆世界盃都在分組賽出局，今屆仍以突圍晉級16強為目標。伊朗的「孭飛」球星肯定是外號「伊朗美斯」的利華古遜前鋒阿斯蒙，效力波圖的前鋒泰尼米也不可忽視。

威爾斯從附加賽突圍後，躋身決賽周B組。（Getty Images）

世界排名19位的威爾斯在附加賽連克奧地利及烏克蘭，一騷64年之癢再戰世界盃決賽周。威爾斯近年在歐國盃表現對辦，在2018年打入4強，而在去年歐國盃亦打入16強。威爾斯仍倚重射手加里夫巴利、中場艾朗藍斯及祖阿倫這幾位「黃金一代」成員，但他們皆年過三十，開始老化。新一代有丹尼爾占士、哈利威爾遜。