世界盃熱話｜英格蘭足總加倍冠軍獎金 修夫基可獨得300萬英鎊
撰文：黎建明
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卡塔爾世界盃2022今晚（20日）揭幕，各路雄獅蓄勢待發，重賞之下必有勇夫，英國媒體傳出消息，指英格蘭足總開出比上屆世界盃多一倍的球員奪冠獎金，總金額高達1300萬英鎊，平均每名球員可分得50萬英鎊。
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英國《每日郵報》周日（20日）報道，英格蘭足總在2018年的俄羅斯世界盃時，曾開出每名球員21.5萬英鎊的冠軍獎金，英格蘭當屆最終獲得第四名。
今次英格蘭足總將球員奪冠獎金大幅加碼至1300萬英鎊，由26名球員均分，每人可得50萬英鎊，是上屆一倍有多。除球員外，主帥修夫基若成功帶領英格蘭自1966年後首度世界盃封王，將可獨得300萬英鎊獎金，英格蘭足總可謂誠意十足。
根據報道，除英格蘭足總的獎金外，各球員贊助商亦已開出巨額獎金，或成球員爭冠的額外動力。
英格蘭首場比賽將在香港時間11月21日晚上9時舉行，對手將是亞洲代表伊朗，大家可以密切留意英軍表現是否在重賞之下真的加倍落力。
世界盃2022 除伊朗外，還有哪些球隊與英格蘭同組？
美國、威爾斯。
英格蘭第二和第三場小組賽甚麼時候舉行？
英格蘭將在11月25日深夜3時迎戰美國，而最後一一輪則在11月29日深夜3時舉行，對手將是威爾斯。
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