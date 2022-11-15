世界盃2022｜美斯籲阿根廷理性看待奪冠機會 「踏實地逐步前進」
撰文：黎建明
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2022世界盃將在11月20日正式揭幕，早前表示今次是自己最後一屆世界盃的阿根廷球王美斯（Lionel Messi）接受訪問時，對阿根廷封王持較謹慎的看法，亦要求球隊每場都專注比賽。
世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程
身處C組的阿根廷今屆陣容強大，上年亦擊敗另一勁旅巴西贏得美洲盃，故被視為今屆世界盃爭標熱門之一，然而最後一次出戰世界盃的美斯顯得十分謹慎，「所有出席世界盃決賽周的國家隊都不易對付。」
阿根廷自2019年起已連續35場不敗，狀態火熱，可是美斯指出球隊這段時間較少與歐洲隊伍作賽，言下之意，指球隊不應過份樂觀。他會對此特別敏感，相信與2014年世界盃決賽不敵德國屈居亞軍有關，「我們決賽周前狀態不錯，但不能因此覺得球隊就是奪標大熱，我們要踏實地逐步前進。」
美斯稱讚球會隊友麥巴比在陣的法國及另一隊友尼馬的巴西，「法國雖有球員受傷，然而陣中球員潛力龐大，他們的頂級球員與主教練迪甘斯合作已久，亦贏得上屆世界盃……巴西的球員質素高，尤其是他們在前線擁有尼馬與其他9號位前鋒。」
美斯一直保持謹慎，同時亦表示阿根廷擁有良好陣容，「我們會全力作賽，現時我們先要做的是專注對沙特阿拉伯的比賽。」這場分組賽將在香港時間11月22日（星期二）晚上6時上演，球迷屆時可以留意阿根廷會否如美斯要求一樣，在首仗已全力以赴。
阿根廷的C組對手除沙特阿拉伯外，還有哪兩隊？
波蘭和墨西哥。
美斯今年在聯賽表現如何？
美斯今季代表巴黎聖日耳門在法甲上陣13場，貢獻7入球與10助攻。
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