世界盃2022｜孫興慜帶傷照入選韓國大軍　教練：未有復操日期

熱刺球星孫興慜早前在歐聯比賽中撞傷臉部並接受手術，現時正在養傷。韓國隊主教練保羅賓圖（Paulo Bento）周六（12日）公布世界盃大軍名單，其中孫興慜亦有入選。保羅賓圖表示會繼續觀察他的康復進度，現時未知會他何時加入球隊訓練。



世界盃2022專頁登場 緊貼賽程免費直播睇波資訊

世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

孫興慜早前在歐聯比賽中受傷。（Getty Images）

孫興慜月初隨熱刺作客馬賽的歐聯比賽中因傷離場，經檢查後證實眼眶骨折並需接受手術，外界憂慮其傷勢會否阻礙他出戰世界盃。

孫興慜透過Instagram表明自己出戰世界盃的決心。（孫興慜Instagram）

然而孫興慜在周三（9日）透過Instagram表明自己的決心，稱世界盃是自己的夢想，亦願意帶面罩為國出戰，「即使只有1%的機會，我都會用最快的速度去將它實現，成為我們美麗的韓國世界盃代表。」

保羅賓圖稱未知孫興慜何時能復操。（Getty Images）

韓國隊昨日（12日）公布的26人大軍名單，孫興慜榜上有名，主教練保羅賓圖稱自己仍未確認他的回歸日期，「我們一直與孫興慜和熱刺的醫療部門聯絡，但我們尚未知道他能加入球隊訓練的確切日期。所以我們需要等待，並每日分析他的康復進度，現時最重要的是讓孫興慜好好康復，然後我們再作決定。」

除孫興慜外，韓國一眾在歐洲聯賽落班的主將都有入選，包括今季轉會拿坡里後表現突出的後衛金玟哉、緬恩斯中場李在城、狼隊前鋒黃喜燦及奧林比亞高斯射手黃義助等；上屆世盃表現獲好評的門將趙賢祐亦有入選。

孫興慜能否及時歸隊，會影響韓國隊的部署。（Getty Images）

韓國隊身處世界盃H組，首戰將在香港時間11月24日（星期四）晚上9時上演，屆時「太極虎」將硬撼南美勁旅烏拉圭。除烏拉圭外，H組尚有由C朗領軍的強隊葡萄牙與非洲代表加納，保羅賓圖坦言組內對手實力強大，每場比賽都不易應付。

韓國26人大軍名單：



門將：金承奎（Kim Seung-gyu/艾沙比）、趙賢祐（Jo Hyeon-woo/蔚山現代）、宋範根（Song Bum-keun/全北汽車）



後衛：金英權（Kim Young-gwon/蔚山現代）、金珍洙（Kim Jin-su/全北汽車）、洪喆（Hong Chul/FC大邱）、金玟哉（Kim Min-jae/拿玻里）、權敬原（Kwon Kyung-won/大阪飛腳）、金紋奐（Kim Moon-hwan/全北汽車）、金太煥（Kim Tae-hwan/蔚山現代）、趙佑民（Cho Yu-min/大田市民）、尹宗桂 （Yoon Jong-gyu/FC首爾）



中場：權昶勳（Kwon Chang-hoon/金泉尚武）、鄭又榮（Jung Woo-young/艾薩德）、李在城（Lee Jae-sung/緬恩斯）、黃仁範（Hwang In-beom/奧林比亞高斯）、羅相浩（Na Sang-ho/FC首爾）、孫準浩（Son Jun-ho/山東泰山）、白昇浩（Paik Seung-ho/全北汽車）、宋敏圭（Song Min-kyu/全北汽車）、鄭優營（Jeong Woo-yeong/弗賴堡）、李康仁（Lee Kang-in/馬略卡）



前鋒：孫興慜（Son Heung-min/熱刺）、曹圭成（Cho Gue-sung/蔚山現代）、黃義助（Hwang Ui-jo/奧林比亞高斯）、黃喜燦（Hwang Hee-chan/狼隊）



韓國H組分組賽賽程（香港時間）



11月24日（星期四） 晚上9時 韓國對烏拉圭

11月28日（星期一） 晚上9時 韓國對加納（ViuTV免費直播）

12月2日（星期五） 晚上11時 韓國對葡萄牙

