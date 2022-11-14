英超｜C朗世界盃前投震撼彈　斥重返曼聯後被背叛　強調需要重建

卡塔爾世界盃前最後一仗，C朗拿度未被列入曼聯大軍名單。這名葡萄牙球星早前接受訪問，英國《太陽報》率先透露內容，C朗與主持人盡訴心中情，直言重回曼聯後「被背叛了」。談及主帥坦赫格時，他更是毫不忌諱：「我對他沒有尊重！」

事到如今，似乎C朗拿度再度離開奧脫福也只是時間問題。



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C朗拿度在戰畢去屆的俄羅斯世界盃後，決定離開皇家馬德里，轉投祖雲達斯；4年過後，這名葡萄牙超級球星大有可能再在世界盃後轉會。

卡塔爾世界盃前最後一輪英超，曼聯作客鬥富咸，C朗拿度未被列入大軍名單，主帥坦赫格指他因病缺陣，周六操練亦倦勤，結果曼聯靠阿根廷新星加拿祖末段建功，以2：1絕殺富咸，全取3分。

C朗已踢畢曼聯最後一仗？ 因病對富咸再避戰 1月鐵定離隊

加拿祖絕殺，助曼聯力克富咸。（Getty Images）

曼聯完成對富咸一仗後，英國《太陽報》率先透露C朗拿度接受主持人Piers Morgan的訪問內容，C朗在訪問中毫不留情狂轟曼聯。「我被背叛了。球隊內有些人想我離開，這件事在上年已經發生。」

對蘭歷克﹑坦赫格大有意見

C朗拿度回歸曼聯不足一年半，紅魔鬼已經由3名不同的領隊執教，除了舊隊友蘇斯克查，C朗均有話兒。對於蘭歷克，C朗這樣說：「當你連教練也不是，究竟是如何執教曼聯？我連他的名字也沒有聽過！」

至於現任主帥坦赫格，上任短短半季，與C朗的「牙齒印」甚多，最近期一次必定是提早離場風波。C朗拒絕在對熱刺的末段入替，並提早返回更衣室，其後坦帥下輪把C朗雪藏。對於坦赫格，C朗說得更沒有忌諱：「我對他（坦赫格）沒有尊重，因為他也不尊重我，對於那些不尊重我的人，我永遠不會尊重他。」

C朗直言不尊重坦赫格，全因對方不尊重他。（Getty Images）

回歸全因費格遜 直斥奧脫福沒有進步

C朗拿度上年夏天與曼城無限接近，他直言全因恩師，他才由「藍變紅」。「他（費格遜）跟我說，『你無可能加盟曼城！』，然後我答應了，然後返回曼聯。」

相隔十多年重返成名地，卻有一件事令C朗驚訝，「當費爵爺離隊後，曼聯看似沒有進步過，跟以前一模一樣。」C朗直斥曼聯的訓練設施沒有改進，泳池﹑健身室﹑營養及其他科技上，皆原地踏步。

要不是費格遜，C朗都不會回歸曼聯。（Getty Images）

重建曼聯由我做起

C朗拿度坦言依然深愛曼聯，但球隊要重回高峰，必須砍掉重練，「我想給曼聯最好的，所以我上季才回歸，這一點球迷應該清楚。不過，球隊內部有太多問題，引致我們無法與曼城﹑利物浦，甚至阿仙奴般走到前列，我認為這並非偶然。球隊需要重建才能迎來成功，如果他們決定由我開始，我不介意，這不是問題。」

即使C朗說明「我的離開也是愛」，不過C朗如此狠心，似乎他再度離開曼聯也是時間問題。

C朗再度離開曼聯似乎只是時間問題。（Getty Images）

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