世界盃2022｜阿根廷大軍　美斯5度出戰最後衝刺　美洲盃骨幹衝冠

美斯能否一圓世界盃之夢，要靠這批美洲盃冠軍隊友幫幫忙。

世界盃2022焦點之一，阿根廷今（12日）公布26人大軍名單，美斯以35歲之齡第五度征戰世界盃，陣容大部分跟去年奪得美洲盃的球員相同。5名在缺席美洲盃的「新將」之中，以正在養傷的羅馬前鋒保羅戴巴拿（Paulo Dybala）最受注目。



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世界盃2022懶人包｜一文盡覽NowTV/ViuTV直播時間 32隊名單賽程

阿根廷主帥史卡朗尼（Lionel Scaloni）的26人名單之中，美斯、迪馬利亞、奧達文迪等老將榜上有名，共有7人曾參加上屆俄羅斯世界盃。

對比去年美洲盃奪冠28人名單，有21人有份征戰世界盃，奪冠主力如拿達路馬天尼斯、里安度柏利迪斯等都有份。落後7人之中，除了已退役的阿古路，以熱刺外借維拉利爾的中場盧施素較為重要。他在上月底西甲上陣時腿筋受傷，須動手術，無奈缺席，他在上屆世界盃入選，但從未上陣。

美斯去年終圓國家隊捧盃夢，骨幹仍在，寄望再下一城。（Getty Images）

史卡朗尼以美洲盃冠軍成員為骨幹，5名非冠軍隊成員包括副選門將魯利（Geronimo Rulli）、後衛祖安科夫（Juan Foyth）、中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）、安素費南迪斯（Enzo Fernandez），以及上屆入選的戴巴拿。

戴巴拿為羅馬對萊切一仗受傷，至今未上陣。（Getty Images）

戴巴拿在上月底意甲賽事受傷後未再上陣，據報有機會在周日聯賽對拖連奴復出。羅馬主帥摩連奴對此「耍太極」：「我不知道他會否在周日上陣，但肯定的是入選世界盃的球員，心神大多已在那邊。」

戴巴拿在上屆世界盃只在克羅地亞一仗上陣22分鐘。（Getty Images）

美斯在上月初受訪時確認，今屆將是最後一次參加世界盃。自06年德國世界盃，美斯連續5屆出戰，最接近一次是2014年巴西世界盃，決賽戰至加時才以0：1不敵德國，得亞軍。他指今屆大軍跟2014年有很多相似地方，形容球隊現時強大而團結，有助球隊達成目標。