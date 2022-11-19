澳門大賽車｜GT盃莫他拿出現尷尬一幕　歐陽若曦方駿宇炒車出紅旗

第69屆澳門格蘭披治大賽今日（19日）的澳門GT盃首回合，排頭位的莫他拿低級犯錯，被罰包尾起步。在熱身圈後，力爭衛冕的香港車手歐陽若曦在第一個彎即炒車，總共波及4架車，包括另一港將方駿宇。賽會出紅旗，待清理賽道，比賽改於維修站起步，由德國車手晏高最快完成7個圈得首回合冠軍。



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只有莫他拿率先駛出，其他車都沒有起步。（網上片段截圖）

「澳門先生」莫他拿本身在澳門GT盃首回合排頭位出賽，但因為犯錯，一開始已經失去頭位優勢。在熱身圈起步前，莫他拿「偷步」，誤跟帶頭的安全車先行，其他車手也沒有起動。

莫他拿獨自行完一圈後，在安全車引領下，經過其他戰車之間的通道，回去頭位。（網上片段截圖）

待熱身圈正式開始，有工作人員舉黃牌站在莫他拿車前。待其他車手都起步越過他後，莫他拿才准以包尾起步。（網上片段截圖）

尷尬的畫面出現，莫他拿獨個兒先行了一圈熱身圈，再經過其他未起動的戰車，回到頭位。因為未按大會指示起步，莫他拿由頭位被罰變尾位。當熱身圈正式起步，莫他拿雖然停在頭位，但要待所有車手越過他後，才准許起步。

歐陽若曦駕駛55號戰車。（大會網站）

經過熱身圈後，一回到大直路，開始正式比賽，即出現戰車間的輕微碰撞。未到第一個彎位，歐陽若曦、方駿宇、程叢夫及閔衡大炒車，有車失控打轉，撞向防撞欄。賽會馬上出示紅旗，其他戰車回維修站等候。

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大會清理完賽道後，比賽由維修站起步，在安全車帶領下重開比賽，鬥7個圈。安全車在第二圈離開，德國車手晏高帶出領先，並保持到尾，首先衝線。來自瑞士的馬些路跟隨其後得第2。

方駿宇駕駛的72號戰車，在第一個圈遇事故，未能繼續比賽。（大會網站）

莫他拿一直想努力殺上三甲，到最後一圈仍不斷尋找機會過頭，但內地車手凌康守得住第3位衝線，而莫他拿就得第4。

GT盃第二回合的比賽，會在明日（20日）下午1時05分展開，鬥12個圈。

另外，原定周六早上舉行的澳門格蘭披治電單車賽首回合，因賽道上有油漬而取消，而原定周六下午的第二回合亦未有舉行，賽會宣布比賽改至明日上演。