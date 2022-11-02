F1專欄．燈走賽車｜分析Red Bull成王五大關鍵　對手成最大助力？

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首次見面，為大家拆解一下Red Bull車隊今季包辦車隊和車手冠軍的五大關鍵。



Red Bull的RB18戰車，是設計師Adrian Newey團隊的傑作。（Getty Images）

1. 贏在起跑綫：迅速解決「海豚跳」

Red Bull的奪冠之旅在賽季前的測試已經開始，而在第一次測試中不少車隊都被Porpoising，俗稱「海豚跳」的問題困擾。這一個現象自從1980年F1禁止車隊使用地面效應（Ground Effect）之後消失，但今年F1解禁了Venturi Tunnel製造地面效應的設計，令當年的問題再次出現。

「海豚跳」的現象就是因為賽車在高速的情況下會製造更多下壓力，將車身與地面的距離收窄，空氣將會以更快的速度流過賽車底部，進一步增加賽車底部與頂部的氣壓差距，進一步增加下壓力，令賽車更加接近地面。以上的步驟會不斷重複，直到車身高度太低，賽車沒有足夠的空間讓空氣流到車底，令主要製造下壓力的車尾散流器沒有足夠氣流為賽車提供下壓力。賽車失去下壓力之後車身就會迅速上升，這時候賽車又能夠重新開始製造下壓力，於是又開始降低，循環之下，令車身不斷上下跳動，這個現象會一直維持到賽車減速。

「海豚跳」的問題在車隊的風洞測試和數據模擬中未能計算，所以不少車隊，包括有望爭冠的Mercedes和Ferrari在西班牙巴塞隆拿的第一次測試，都受到這一個問題嚴重困擾。而Red Bull的RB18戰車受到「海豚跳」的困擾就比較少，令他們先勝一籌。

在巴林的第二次季前測試中，Red Bull的設計鬼才Adrian Newey和設計團隊找到進一步的解決方法——車隊在兩次測試之間，對賽車的側箱和底板作出改變，大幅紓緩了「海豚跳」的問題，Ferrari只能夠輕微減少「海豚跳」，Mercedes當時仍對這個致命問題毫無頭緒，令Red Bull的主要對手只剩下Ferrari。

Ferrari無論是管理層、戰車、戰術或車手，都曾有不少犯錯。（Getty Images）

2. 對手節節敗退：Ferrari自毀長城

頭三站比賽，Red Bull遇上一個不如意的開局，兩位車手合共3次未能完成比賽，3站後已在車隊榜被Ferrari拋離49分，而第4站的意大利Emilia-Rogmana站（Imola站）成為了他們最好的反彈機會。

在Imola站中，Red Bull車手和衛冕的Max Verstappen成功奪得衝刺賽第1位，並在正賽中再奪冠軍，加上最快圈的1分，在一個週末獲得34分，另一位Red Bull車手Sergio Perez就因為Ferrari車手Charles Leclerc犯錯而獲亞軍，兩人合力為Red Bull奪得自2016年以來第一次One-Two。另一位Ferrari車手Carlos Sainz意外退賽，令Red Bull僅用了一站便將與Ferrari的距離收窄到11分。

Verstappen在隨後的美國邁阿密站獲得冠軍，進一步將差距收窄到6分，而緊接的西班牙站就是賽季的轉折點：Leclerc在領先位置出現引擎問題退出比賽，令Verstappen連續第3場獲勝，Perez再次獲得第2位，完成Red Bull本季第二次One-Two。經過西班牙站之後，Verstappen和Red Bull都分別領先車手榜和車隊榜。

西班牙站是Ferrari噩夢的開始，亦都是Red Bull稱霸之路的開始。在之後的摩納哥站和阿塞拜疆站，Ferrari連續兩場比賽分別因為策略錯誤和賽車故障而失分，在阿塞拜疆站更加兩位車手都不能夠完成比賽；反觀Red Bull連同隨後的加拿大站都能夠獲勝，達成了六連勝。雖然當時賽車的可靠性還有待改善，但以車手的穩定性和實力補足之下，仍能帶領Red Bull頭也不回地拉開車隊榜的領先優勢。

Red Bull在法國站贏得充滿說服力。（Getty Images）

3. 暑假前兩站完勝：顯現王者風範

雖然Ferrari在英國和奧地利站能夠獲勝勉強收復失地，重燃爭標希望，卻在暑假前的法國站和匈牙利站，給了自己「致命一擊」；相反，Red Bull把握住對手失利，搶回氣勢。

在法國站，Leclerc獲得頭位後在比賽中犯錯退賽，Verstappen再次獲利奪得冠軍，雖然Perez只能夠獲得第四，但Red Bull進一步將領先優勢擴至82分。

到了多彎的匈牙利站Hungaroring，直路速度較強的Red Bull本來不被看好——排位賽時Verstappen罕有地遇上賽車問題、Perez表現亦不佳，只能分別在第10和第11位起步。但在正賽中Verstappen能迅速超越Leclerc，儘管他一度犯錯失去領先位置，卻能再次爬頭獲得分站冠軍，而Perez最終獲第5位。踏入暑假，Red Bull的領先優勢已經達到97分。

Mercedes在阿塞拜疆站遇到的問題，竟成為Red Bull拋離其他對手的助力。（Getty Images）

4. Mercedes投訴推動FIA修例：助RB18成「火星車」

在阿塞拜彊站，不少車隊都遇上嚴重的戰車跳動問題，當中Lewis Hamilton就因而受腰痛困擾，Ｍercedes的車手和領隊Toto Wolff當時亦質疑新規例是否影響了車手的安全，未料竟因而「幫助」了Red Bull。

就着這問題，國際汽車聯盟（FIA）發表技術指令（Technical Directive），更嚴格地限制賽車的底板，技術指令表明將對各隊戰車作隨機的測試，同時需要車隊改變車尾散流器的高度和寬度，令賽車的下壓力降低，就此紓緩「海豚跳」的問題。

面對著FIA頒下的全新技術指令，所有車隊都需要改變使用中的底板，不少車隊的賽車表現都因此受到影響。但Red Bull就再次靠Adrian Newey帶領的設計團隊，保持甚至擴大戰車優勢；另邊廂Ferrari的速度大受影響，暑假後，在「最快賽道」比利時Spa-Francorchamps，就算使用低下壓力的設定，面對Red Bull都毫無反擊之力。

Verstappen在Spa-Francorchamps雖然需要更換額外引擎零件，而被罰起步位置，但他在比賽中充分展示了RB18在氣動力效率和胎耗的優勢。雖然一早已經知道需要被罰，但Verstappen在第三節排位賽只做一圈，已經足夠打敗兩位Ferrari車手，最終在被罰後排第14位起步，但賽事跑到第11圈，他已經上升至第3位，更在第12圈超越隊友Perez，領先比賽，最終以18秒的莫大優勢擊敗Perez奪冠，也成為Red Bull季內第3次One-Two，將領先優勢擴至三位數。

值得留意的是，儘管該站Red Bull「反傳統」地使用高下壓力設定，犧牲直路速度，但在比賽期間Verstappen的圈速仍比Leclerc快0.6秒，可見暑假過後，Red Bull的優勢更加明顯。

Perez（左）作為二號車手的定位清晰，專心輔助Verstappen（右），亦能在隊友失利時「補位」，角色非常關鍵。（Getty Images）

5. 車手能力補不足：Verstappen和Perez完美達成任務

比利時站後，Verstappen連取荷蘭和意大利站，達成個人五連勝，而之後的分站，Red Bull雖然不盡順利，但仍然能靠車手能力維持走勢。

新加坡站排位時，Red Bull犯錯令Verstappen在第8位起步，但還有Perez在排位獲第2位。到正賽，在爬頭難道非常高的濱海灣賽道，加上暴雨後路面濕滑，連Verstappen都罕見地犯錯，需要換額外一套車胎，結束個人連勝走勢。但Perez就成功在起步時取得領先，並一直抵擋Leclerc的進攻，表現毫無破綻，盡顯「街道霸王」的實力，令Red Bull在不獲看好的低速高下壓力賽道中仍獲分站冠軍。

在日本站，Perez再次展示出Red Bull選擇他做二號車手的原因。Verstappen率先衝線，為車隊奪得七連勝，Perez就成功逼第二位的Leclerc犯錯受罰，協助Verstappen提早完成衛冕。

到了美國站，Verstappen在排位中雖然只能夠獲得第二，又在正賽中遇上車隊設備故障，但仍能以一個精彩的爬頭，超越七屆世界冠軍Lewis Hamilton取得領先，最終獲得個人今年第13次分站冠軍，追平單季最多分站冠軍紀錄，並為Red Bull鎖定了車隊冠軍。至此，Red Bull成功打破Mercedes在混能年代的8年壟斷，相隔13年重奪車隊冠軍，向早前逝世的車隊擁有人Dietrich Mateschitz致敬。

Red Bull的優勢能否在明年延續？（Getty Images）

總結

Red Bull在這一季成功封王，不少人將大部份「功勞」歸於對手失誤，對手犯錯固然有影響，但不得不讚賞Red Bull的穩定性和應變能力。

Red Bull與Ferrari兩隊的賽車特性截然不同，本應在賽季中不同賽道各自有優勢，但結果一面倒向Red Bull，首先是他們在賽季初段已快速發現賽車問題、再快速解決，賽季中段就FIA的技術指令作出適當應對，保持優勢，並在Ferrari擅長的賽道上，將雙方差距減到最低，最終再把握自己的優勢，一口氣擴大分差。加上兩位車手無論在順境或逆境，都能把握機會交出好成績，加上為人稱頌的戰術應變，台前、幕後、硬件、軟件的配合，造就Red Bull非常有説服力地稱霸。

Red Bull是否會像此前的Mercedes般，就此展開一個皇朝？這倒叫人拭目以待，畢竟他們因2021年的成本超出規限，明年的風洞測試時間被扣減到只得63%，對戰車開發及改進帶來不小影響；加上Ferrari和Mercedes會否捲土重來也是未知之數。2023年戰況會如何？我們就好好期待一下吧！

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