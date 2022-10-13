賽車｜22歲電單車手爭冠途中戰死沙場　家人：一直害怕的事發生了

國際電單車賽車協會（Fédération Internationale de Motocyclisme，下稱FIM）宣布，早前比賽期間發生意外的荷蘭電單車手史迪文（Victor Steeman）離世，終年22歲。他的家人在聲明中表示英年早逝的他遺愛人間，死後捐贈的器官拯救了5人。



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荷蘭電單車手史迪文在賽場上發生意外，數日後離世。（Victor Steeman Instagram）

史迪文10月8日出戰FIM Supersport 300 World Championship葡萄牙站、亦是賽季終極系列戰第一場比賽時，在第14號彎時失控，撞上另一名車手，更被該車手的電單車壓過。

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史迪文當時情況相當嚴重，賽會隨即出示紅旗，他由直升機送至醫院。史迪文不止未能出戰葡萄牙站第二戰，FIM在當地時間10月11日宣布，史迪文傷重不治離世，並向他的家人、朋友、隊伍表示最深切哀悼。

報道中附有史迪文家人的聲明，「作為電單車手的父母，我們一直害怕的事情發生了，Victor不能戰勝這最後的比賽。」

史迪文遺下的器官拯救了5人。（Victor Steeman Instagram）

「雖然我們依然極度悲痛，但我們仍非常自豪地告訴大家，我們的英雄Victor死後捐贈的器官拯救了5人。我們亦感謝各方過去數日的支持。我們會非常想念Victor。」

史迪文今季成績優異，對上7站共14場比賽中贏得4場，以180分位列車手榜次席，榜首西班牙車手艾華路戴亞斯（Álvaro Díaz）賽前已累積230分，換言之，史迪文在葡萄牙站兩場比賽均須奪冠，同時要戴亞斯完全得不到分數，才有機會與對方並列總冠軍。可惜他未能完成賽事，已走完匆匆一生，即使如此，他仍得到今屆賽事的亞軍。

他離世消息一出，MotoGP、一眾車隊與車手紛紛在社交平台上悼念他，並慰問他的家人。

電單車界紛紛悼念：