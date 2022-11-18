專欄．燈走賽車｜澳門大賽車開鑼　剖析東望洋大賽及TCR賽車規格

一年一度的澳門格蘭披治大賽車在11月17至20日舉行，雖然仍在疫情的陰霾下進行，但15各項大型賽事也繼續，包括重頭戲「東望洋大賽」，兩位香港車手甄卓偉和盧思浩在排位賽1也分列第1和第2。

以下筆者將介紹此賽事的起源、歷史及從技術層面解說。

文：LightsOUT.cc



東望洋大賽沿革：

澳門格蘭披治大賽車於1954年首次舉行，是由當地汽車愛好者主辦的賽車活動，當年參賽的選手都是使用改裝房車及跑車車主。

直到1972年，此賽事改名為「東望洋大賽」，首年由John MacDonald駕駛的Group 1規格Austin Mini Cooper S奪冠。1974賽事開放Group 2規格房車及Group 3 GT賽車參戰，其中最著名的是由TOM'S創辦人舘信秀駕駛的豐田Celica GT連續兩年奪冠。

到1978年賽會引入更高級的Group 5規格車，是當時全球最高級的GT賽車，代表車型包括Porsche 935、BMW 320等。

1982年，FIA將賽事級別由本來以數字劃分，變成以字母區分，並在翌年將Group A規格房車引入。Group A作為當時全球通用的房車賽，自然吸引大量名門車隊參賽，元年便由Schnitzer的Hans-Joachim Stuck勝出。

自1980年代中期起東望洋大賽成為歐洲與日本頂級車隊及車手正面交峰的場地因為德國房車大師賽DTM）機器和日本房車錦標賽（JTC）的勁旅都聚集澳門。其中包括Volvo 240 Turbo、Ralliart的三菱Starion、Mercedes廠隊的190E EVO、Schnitzer的BMW M3（E30）及日產Skyline GT-R（R32）等可謂Group A賽事的全球總決賽。

1994年Group A廢除後，開始引入2000cc自然吸氣的Class 2規格，直至2005年成為國際汽聯世界房車錦標賽（FIA WTCC）季尾的分站，澳門東望洋賽道正式成為世界頂尖的舞台，並在此期間先後引入Super 2000及TC1規格。2018年WTCC改革為WTCR，採用TCR規格，而大廠及頂級車手也繼續參賽。在此期間東望洋大賽大多作為賽季最終戰，因此也是年度冠軍的爭奪戰。

疫情下許多外地車手未能到澳門參賽，今屆賽事仍由中國、香港和澳門車手競逐。（澳門格蘭披治大賽車）

可惜2020年起因疫情，國際車隊和車手無法參賽，東望洋大賽成為本地及中國車手的比賽，今年的東望洋大賽也繼續作為及TCR Asia Series的最終戰。而一直以改裝車、Group N等賽車組成的澳門房車盃，在今年併入路車挑戰賽，因此賽事成為同樣採用TCR規格的中國房車錦標賽（CTCC）的最終戰。

TCR規格介紹：

到這裏各位讀者可能好奇，現時東望洋大賽使用的TCR房車是甚麼？它的性能又如何？

事源WTCC於2014年引入性能可媲美GT賽車的TC1規格，雖然車輛動力和圈速比以往的Super 2000規格車有大幅提升，而且吸引Citroën、本田和Volvo等廠隊參賽，但同時令參賽成本大幅上升、大廠壟斷，使私營車隊很難挑戰冠軍。

因此前WTCC高層Marcello Lotti決定另起爐灶，他深信馬力和速度稍遜、但成本更低的新型房車——即其後的「TCR」，認為這款房車可吸引更多小型車隊參賽。事實上，這款新型房車的基礎為2014年作為Seat León統一規格賽的Seat León Cup Racer，採用2000cc直列4缸單渦輪增壓引擎，擁有寬體空力套件和大型尾翼。

2014年12月，此新型房車規格正名為「TCR」，2015年，TCR International Series開辦，成功吸引大量私營車隊參賽，很快便在2015至16年取代WTCC成為東望洋大賽，並逐漸將業務擴展至各地區及國家，終於在2018年WTCC與TCR合併為FIA WTCR，至此，TCR正式成為世界主流。

至於TCR的技術規格必須要為4門或5門的前輪驅動房車，使用1600至2000cc直列4缸單渦輪增壓引擎，最高輸出為350馬力、極速達時速250公里以上。順帶一提現役只有兩台TCR賽車排氣量少於2000cc，分別為Peugeot 308 TCR（1598 cc）和Renault Mégane RS TCR/EVO（1798 cc）。

此外，早期的Volkswagen集團車型包括Audi RS 3 LMS、Seat León（後來改名為Cupra）、Volkswagen Golf GTI可選配市售車的6速DSG變速箱，但目前生產的所有TCR已統一使用6速序列式變速箱。

同時為確保賽事更「貼地」，賽會規定參賽車廠在開發過程中必須與私營車隊合作，如本田與JAS Motorsport、Lynk & Co與Cyan Racing等。而且為防止壟斷，賽會禁止直接以廠隊模式參賽，但在一些特殊賽事如Nürburgring耐力賽則仍可以，因為「綠色地獄」對車輛開發的意義不言而喻。然而大車廠仍然找到規則漏洞，他們透過與客户車隊合作，將車廠工程師及廠車手派駐參賽，變成所謂「衛星車隊」，但實際上擁有廠隊的實力。

首年的TCR賽車有Seat León、本田Civic Type-R（FK2）和Volkswagen Golf GTI等。及後Alfa Romeo Giulietta、Audi RS 3 LMS、Lynk & Co 03 TCR、豐田Corolla GR-Sport等也投入參賽，其中Hyundai先後投入i30N、Veloster N和Elantra N 3種車型參賽。

賽會也會頒佈「性能平衡」（BOP）規則，以拉近各型TCR賽車的性能差距，各車隊都沒有絕對優勢，因此考驗的是車隊及車手的實力，這也造就全球TCR賽事中不斷出現的近身纏鬥及碰撞場面，競爭十分激烈，。

不過在TCR規則的前兩年，作為過渡期，仍允許非TCR規格車參賽，例如2015年就曾有參與Audi統一規格賽的TT RS、由較初級的Group N改裝而成搭載GM引擎的Opel Astra OPC。而在東望洋大賽，也有性能優於TCR的中國房車錦標賽機器經BOP加磅100 kg後參賽，如Audi A3、Citroën C-Elysée和Ford Focus ST等。而在今年的澳門房車盃即CTCC方面，上汽大眾 333 車隊的4台Volkswagen SAIC Lamando L是場上唯一採用CTCC規格的賽車。

甄卓偉在TCR賽車經驗豐富。（澳門格蘭披治大賽車）

今年參賽香港車手一覽：

今屆澳門格蘭披治大賽車的東望洋大賽 – TCR亞洲挑戰賽，共有10名香港車參賽。

在排位賽1中取得頭位的甄卓偉（Andy），曾奪得3屆CTCC年度冠軍，於TCR賽車上更是經驗豐富，他在2016年取得TCR Asia Series年度冠軍，翌年也成為2017 TCR中國房車錦標賽年度冠軍。今年遠赴歐洲參加葡萄牙Portimão 24小時賽並以TCR級別亞軍完成，在剛過去的FIA Motorsport Games房車盃中也取得相當可觀的第7名。今次將以本田Civic TCR（FK7）參與東望洋大賽。

盧思浩在香港大受車迷歡迎。（澳門格蘭披治大賽車）

此外，近年香港車迷的新寵盧思豪，將連續第3年挑戰冠軍，他去年因技術問題遺憾被取消資格，今年以相同的Hyundai i30N TCR作賽，誓言收復失地。而且盧思豪今年也推動一項慈善計劃，將今年出戰東望洋大賽的戰車頭蓋拉花分成上限500格，供一眾車迷捐款後簽上名字，所得款項將全數捐助兒童癌病基金及動物保護組織毛守救援。盧思豪在東望洋大賽排位賽1排第2位。

其餘參賽的香港車手包括陳澤遜、莫梓宏、饒隆、吳智樑、胡維雄、謝森、姜維和王千洪。請大家多多支持，為一眾香港車手打氣。

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